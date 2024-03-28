名家論壇》黃創夏／「歷史定位成癮症候群」的馬英九

我是廣告 請繼續往下閱讀
退一萬步講，或許有人會說歷史功過見仁見智，但至少要「先成為歷史」是先決條件吧！
退而不休，苦苦糾纏著後面接班者，把自己的信念當成接任者不得背離之祖宗家法，這樣的人物不可能真正得到緬懷，往往還沒有進入歷史，大家都巴不得趕緊忘掉他。
一個大家都不想再記憶的人，創造不了歷史，更不可能有歷史定位？馬英九戒之、慎之啊。
一般而言，中國共產黨總書記在北京會見賓客時，往往會稱對方是「永遠的老朋友、好朋友」，例如過去和季辛吉見面、和連戰見面，都是稱對方是「永遠的老朋友、好朋友」。
如果馬英九在4月1日再度啟程的中國之行，真的會在北京達成他「第二度馬習會」的心願，習近平卻很可能會兩人彼此相擁對泣，互嘆彼此是「最後的老朋友、好朋友」。
馬英九應該會很感傷，台灣內部多數民眾早就懶得理他了，國民黨也和他「保持距離，以策安全」，不但在侯友宜的選前之夜沒有馬英九的位置、國民黨也有拋棄「92共識」緊箍咒的嘗試鋪陳。連發明92共識、馬英九多年的好友和核心幕僚蘇起，都在書中重批馬英九，還說「是非重於人情」！
蘇起一個多月前是批評馬英九「格局小」，當時馬英九就回嘴說他和習近平碰面「一點也不小」，這個還在自我感覺特別良好的孤家寡人，連在國民黨內都已經越來越沒有份量，最後也只能灰溜溜地跑到北京城，找習近平握手取取暖。
真正的問題就在此，習近平已經為中國內部的各種危機大爆發焦頭爛額了，自兩會之後，整個中國都如癡如狂地要貫徹習近平最新指令「緊日子」指導原則，上一次馬英九去中國，連王滬寧都不見馬英九了，這一次為什麼可能拉高規格，由習近平會見馬英九？
因為習近平也是孤家寡人了，習近平四處霸凌鄰居、對內專制獨斷、全世界越來越沒有朋友，不但去年在「金磚峰會」發生隨員被阻擋進入會場的尷尬，南韓與日本都已經和美國站在同一邊，連菲律賓的小馬可仕都成抗中第一線的最新指標人物之一。
習近平已經沒有太多人理他了，除了被歐美定調戰爭罪人的普丁還會找他取暖之外，連北韓的金正恩在2019年和習近平見過面之後，至今也快5年沒到北京朝見了。
沒魚蝦也好，這個時候馬英九要到北京，兩個同是天涯孤獨老人，9年後再敘敘舊，湊合湊合吧。
如果習近平真的和馬英九會面了，坦白說，對台海局面根本起不了作用，甚至對國民黨是否要將「92共識」送入太廟也毫無影響，不過卻可以讓習近平對內自我麻醉與自欺欺人。
正如同日本兩岸專家松田康博所形容「習近平正在蔣介石化」，蔣介石當年靠著「反攻大陸」進行對內的口號是統治，並藉此掌控一切的權力，習近平也是以「統一台灣」當成專權的遮羞布。
如今中國百病叢生，「統一無望論」已經萌芽，馬英九這個在台灣毫無影響力的過氣人物，在北京卻可以是習近平自欺欺人，呼攏中國人，統一仍在進展的「安慰劑」。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com