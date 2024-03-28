赴行政院說明寶林案「需要中央協助」　蔣萬安：不排除人為

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蔣萬安也說明目前台北市府的處置作為，衛生局部分，除了要求寶林相關分店停業、溯源相關食材，要求供貨廠商即刻停止供貨外，衛生局也成立治療個案平台，針對這次比較罕見的症狀與病歷交流相關治療做法。
衛生局也已經要求、下令，各醫療院所徹查相關症狀，包括這次罕見看到的敗血性休克、肝衰竭，各醫療院所不只要提高警覺，而且一發現後要即刻通報。
另對於外界質疑醫療院所太慢通報，他認為這時候不是苛責醫療院所的時候，因為所有醫療人員在第一時間都急於救治相關病人，給予很的協助，同時這次也因為症狀罕見，第一時間也很難跟一般食物中毒做連結，也是之後做了相關資訊交由比對分析後，陸續有個案通報進來。這時候最重要一定要支持這些醫護人員，即刻積極持續給予相關病患救助。
警政部分，警察局也在第一時間介入，並查扣了監視器主機，並就個案畫面調查。對於員工及相關人員也進行訪問製作筆錄，對於家屬部分也進行訪問，所有相關調查的卷資也即刻移送檢察官。另外，警察局也針對進出貨相關資料、員工相關人員的健保資料進行搜集；針對發票記錄、進出貨、員工對話紀錄等等，也進行分析比對，包括是不是有長期沒進貨卻供貨的問題，警察局都在全面調查。
法務局部分，他也要求法務局，即刻全力協助家屬，只要家屬同意就進行假扣押，針對寶林負責人，避免後續脫產問題。法務局也即刻給予家屬法律諮詢與各方面協助，法務局今天也會完成針對大時代、遠東相關保險全面檢視，在這一次發生寶林事件的保險理賠範圍是不是有包圍在內。
關於社政部分，社會局也即刻完成所有受影響就醫民眾、受害者的訪視，今天會再次全面給予協助包括心理諮商、急難救助需求等，這部分是全面給予各方面能夠對這件事情相關受害者及家屬的協助。
蔣萬安說今天也把這件事情目前已經做的，還有未來需要中央協助的地方，在院會中向院長及各部會表達。
至於是否人為，蔣萬安表示，不能排除任何可能，所以這部分很希望，地方政府量能有限，希望中央能進行協助，接下來跨機關跨部會整合調查，都希望中央可以一起跟地方政府全力配合
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