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他面試逾20間科技業！歸納9大求職心法　特別標註這點引網友熱議

▲一名網友面試逾20間科技業，在網路上分享9大求職心法，特別標註一件事，引起網友熱議。（圖／取自Pixabay）
▲一名網友面試逾20間科技業，在網路上分享9大求職心法，特別標註一件事，引起網友熱議。（圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

科技業面試HR到底有多重要？有網友在論壇上分享面試超過20間科技業的心得，以自身經驗跟心態，給應屆畢業生一些建議，網友還歸納出9大科技業求職重點，包括同時準備英文履歷、簡報等，但網友討論度最高的，反而是原po以星號標記，「面試千萬不要與HR交惡」，並提醒，就算HR咄咄逼人也要忍下來，自己有切身之痛。

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原po發文表示，自己從遇聘到正職，面式超過20間公司，但大多是版上大神看不上眼的系統廠以及二三線IC，也沒面過美商7巨頭這類頂級外商，他決定以分享心態及經驗為主，給應屆畢業生建議，並列出面試的企業歡迎私訊。

他歸納出9大求職心法，包括盡可能把履歷填滿、要有英文履歷、在履歷裡面連結社群軟體（Linkedin, cakaresume）、考多益不然一直做英文測驗很煩、大量投履歷獲得面試機會、一定要有PPT介紹自己、面試態度不卑不亢、面試考試不要作弊，談薪資要隨時準備好2個數字（一個是會開心的價格、一個是底線），在預期薪資上要填的是開心價格，而不是底線。

其中原po在面試技巧項目中，特別以星號註記「千萬不要與HR交惡，就算這個HR再咄咄逼人，也要忍下來（切身之痛）」引起網友共鳴。

有網友回應，「的確遇過面試的HR酸言酸語，讓他想直接對罵，但因為還想要進去，選擇忍耐」，也有網友表示，「光是酸言就值得再寫一篇文，但真的沒必要逞一時之快回嘴」，也有過來人以自身經驗提到，「或許大企業HR比較強勢，但如果連這種程度都扛不住，也不太適合進入頂尖企業」。

也有網友提出不同觀點，認為自己在科技業遇過的HR都很好，或許是一種壓力測試，如果連HR這關都過不了，很有可能在第一輪就被刷掉。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，企業的人資窗口是招募人才的第一關，但除了「選、用、育、留」這幾個傳統的角色，人資對於企業的發展趨勢也有舉足輕重的關鍵影響力，特別是在需要快速成長的科技業，如何找到與企業文化相契合，可以與企業共同成長的人才，要靠人資慧眼獨具，因此企業人資對用人主管有一定的影響力，在面試時，人資窗口傳遞的有可能就是企業主的用人偏好與企業文化，建議面試者以友善的態度來面對面試流程，不要預設立場，才能完整發揮所長。

1111人力銀行指出，想要對科技業的動態更加了解、累積實力，科技島AI學院開設一系列課程，不但有求職者必備的工具型課程「化創意為藝術— Gamma的AI簡報魔法」，4月份還有更多專業課程如「用AIGC大幅提升財務會計工作效率」、「利用AI讓社群發文更有邏輯性—源源不絕的數據影響力」眾多免費課程，帶求職者優化進入科技業必備能力。

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