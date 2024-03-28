00939、00940破發小韭菜怕血流成河！謝金河：說明台灣人一特性
00939、00940淨值跌破發行價，是近來市場最熱門話題，對此，財信傳媒董事長謝金河昨（28）日有感而發表示，ETF風浪最大引爆點是台灣錢多，投資ETF本來是長線，但市場充斥短線思維，只想一步登天賺快錢，「也許這可能和台灣的投資人喜歡當沖有關」。並感嘆地說，自己曾說中港股市經濟向下修正，日本、台灣會大好，大家都不相信，「大家對眼前一兩毛的事斤斤計較，對大浪卻渾然不覺」。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河昨日以「大家對眼前一兩毛的事斤斤計較，對大浪卻渾然不覺！」為題撰文表示，近日市場最熱門話題都在00939、00940跌破發行價，或是列入標的名單內的個股遭到狙擊，特別是00939連續下跌4個交易日。這讓他想到，過去住北投，有位太太愛殺價，少20、30元就很開心，但某次她向攤商問明牌，回到家打一通電話，就賠了300萬。這故事說明，我們對輸贏很小的事費盡心思，卻對輸贏很大的事隨便、馬虎。而股友社、股市詐騙橫行猖獗，也正是呈現此現象。
謝金河說，這次ETF風浪最大引爆點是台灣錢多，投資ETF本來是長線，但是市場充斥短線思維，大家都在看明天怎麼樣。並以0050舉例，漲到159元，是經過20年累積，0056股價到40元，也是經過10年。市場只想一步登天賺快錢，「這可能和台灣投資人喜歡當沖有關」。
謝金河表示，曾在1997年有長輩說可以買海螺水泥，以0.3到0.5港元買進，到了3元左右可以賣了，結果海螺水泥漲到86港元。該長輩說自己都沒有賣，賺進500億港元，這是中國大起的時代，名字有中國的國企，在那個時代股價大漲幾十倍，甚至百倍，這是大浪，但大浪來的時候，大多數人都渾然不知。
謝金河表示，從2017年到現在，中國、香港股市，經濟向下修正，日本、印度大起，這都是大浪！當時自己曾告訴大家，台灣和日本會大好，大家都不相信。
※【NOWnews 今日新聞
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