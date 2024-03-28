讚貴婦奈奈出面受訪「十分聰明」 媒體人黃揚明爆內幕：調虎離山
49歲網紅貴婦奈奈本名蘇陳端，是初代的網紅，2018年與伴侶黃博健涉嫌捲走10億元新台幣後人間蒸發。昨（27）日，貴婦奈奈被爆出藏匿於加拿大，並在接受採訪時表示自己是清白的，然而在被問及何時回台接受調查，她則沒有正面回應。媒體人黃揚明（剝雞）在節目《國民大會》中表示，貴婦奈奈出面受訪相當聰明，不但確保自己住處不曝光，報導披露前她也可能已經搬離現址，更遑論她受訪時對財務狀況閃爍其詞。因此，黃揚明認為貴婦奈奈接受採訪，是「調虎離山」。
記者張一笙／綜合報導
不少人都很疑惑，貴婦奈奈為什麼要接受媒體採訪，黃揚明在節目中透露，從採訪的影片中可以看到貴婦奈奈看到記者上前攀談時，她很明顯防備心很重，黃揚明也透露，這名前往加拿大的同業是他以前的同事，這位記者花了很長時間說服貴婦奈奈，她才願意接受訪問。黃揚明接著說：「但貴婦奈奈受訪是很聰明的，她因為受訪，所以她的住所沒有曝光！」
此言一出，主持人謝曜州反問：「他不是走到她家了嗎？」黃揚明接著回答表示受訪那個不是她的家，那是在另外一個地方。黃揚明強調：「這個某種程度叫調虎離山。」他指出，她把記者帶到另一處受訪，採訪記者也有默契：「既然我都訪問到妳了，我也不會跟妳回家。」同時，黃揚明也說貴婦奈奈應該很理解週刊的作業模式，因此在報導出來前，她就可以趕緊搬離原居住地，這叫「緩兵之計」。
對於網路上有不少人討論貴婦奈奈是不是為了要回台灣，所以開始在鋪路，黃揚明明確地表：「不可能！」黃揚明透露，有一名貴婦奈奈以前的員工看到新聞後直接跟他說：「很想立刻買飛機飛到加拿大叫她還錢！」黃揚明說，欠薪都只是小事，不少債主都是被欠好幾千萬，甚至上億的，因此真正的債主們看到影片後，也會紛紛開始想辦法討債。
貴婦奈奈在受訪時避免記者步步緊逼追到家中，又做到以受訪換取可以繼續藏匿的時間，對於自身的財務狀況又閃爍其詞，因此黃揚明才會說貴婦奈奈十分聰明，貴婦奈奈現在是否有沒有錢沒人知道。至於當初貴婦奈奈的捲款金額實際上是多少也沒有人清楚，畢竟公開的數字是由檢方估算，同時還有來自地下錢莊等不透明的款項，實際上案件牽涉到多少人、多少錢，都必須等貴婦奈奈後續願不願意主動出面說明。
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