婦女月粉紅灰犀牛來襲！乳癌病友協會公布雙軌調查引重視

乳篩防線失守！過半表示未定期篩檢 ９成認為篩檢年齡應下修
據乳癌認知及議題態度調查顯示，有61.5%的一般女性及過半的乳癌病友罹癌前沒有定期進行乳癌篩檢的習慣。值得警覺的是，一般女性中知道乳癌可篩檢，但未進行定期篩檢比例高達61.8%，僅有38.8%受訪者有定期篩檢的習慣。探究不願篩檢原因，一般女性不篩檢的主要原因竟是年齡未到政府補助，而乳癌病友罹癌前不篩檢的主要原因則是自認不需要檢查。另外「自認不是高危險群」、「不知道要篩檢」以及「害怕篩檢造成的疼痛」也都是受訪者不願篩檢的原因選項。
在乳癌篩檢政策意向調查上，有高達98.0%的一般女性及97.8%的病友認同乳癌篩檢年齡應下修至40歲；更有93.0%的一般女性及77.4%病友認同乳癌篩檢可調整為差額負擔，即補助既有乳房攝影費用，升級費用由使用者自付，提供更多元的選擇。
乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，根據衛福部公布2023年全台乳癌篩檢率僅3成3，低篩檢率將嚴重影響早期治療的潛在機會。因此協會在乳篩政策上提出「乳癌篩檢年齡下修至40歲」及「篩檢升級自由選」兩大呼籲，一方面因應目前各年齡層病友人數緩增現況，有助於落實早期治療的目標；另一方面透過差額負擔方案自由選，女性可自費補足差額，選擇精準性較高、檢查不適感較少的篩檢方式，有助於提升女性篩檢意願，也不會造成政府預算壓力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對下修乳篩年齡的呼籲，國健署署長吳昭軍於記者會中表示，國健署目前提供的是國際上認可的篩檢方式，會持續研究國際上相關數據，朝向篩檢年齡「下修」跟「上修」的方向努力幫助病人。
面對癌症最擔心經濟負擔 能接受的自費預算僅實際支出一半
調查顯示，女性面對罹患癌症最害怕的事情前三名，不管是一般女性及病友，第一名皆為害怕造成個人及家庭經濟負擔，第二、三名則分別為害怕造成家人照顧負擔及害怕治療副作用。而在治療負擔調查上，可發現有67.4%的一般女性及70.2%的病友最能接受的自費預算在50萬以內，且有約半數的一般女性及病友傾向只採取健保方案治療。
黃淑芳指出，透過調查可看出，不管是一般女性或病友，一旦罹癌最害怕的事情不是死亡，而是沉重的經濟負擔，多數傾向優先選擇健保治療，但早期乳癌患者如想使用療效較好且能減少後續復發機率的藥物，往往一年動輒須自費百萬元，與受訪者能接受的50萬自費預算相差一倍，僅能負擔實際支出的一半。因此我們呼籲健保應納入更多早期乳癌用藥，將更具效益且有效減少病友的經濟負擔。
林口長庚醫院血液腫瘤科主治醫師楊展庚則認為，目前早期乳癌健保給付藥物尚不足，復發及死亡率無法改善，應盡快納入如針對較惡性疾病進程快速的乳癌亞型 （如HER2+ 、TNBC）的新一代藥物，讓病患獲得完整治療。
健保署署長石崇良指出，目前健保署給付39種乳癌用藥，今年２月給付了一年自費高達700萬的三陰性乳癌抗體組合藥物，預估有450位病人可以受惠，5月也開始針對三陰性乳癌的BRCA的基因精準檢測(NGS)做定額給付，提供第一線醫師更多武器協助病人對抗癌症，健保署會朝著協會提及的六大呼籲方向努力。
立委陳昭姿在會中表示，自己在新藥審議委員會擔任委員29年，儘管目前新藥審查走向精準治療，健康投資仍非常不足，不能讓病人因為沒有錢就不治療，這部分會跟衛福部一起努力。
立委李彥秀則提到，去年政府歲入剩餘目前還有500億，個人會努力爭取挹注到醫療，也會協助爭取癌症基金，這件事情不分藍綠，大家一起努力。
乳癌防治應全方位看待 病友心理支持及生育保存需求急迫
本次調查也針對過去較少討論，但對癌友有迫切需求之議題做雙軌調查。黃淑芳指出，根據過去研究統計，癌症病友於罹癌後兩年內自殺率比一般平均自殺率高出約7倍。此次調查顯示，有72.9%的一般女性及87.9%的病友認為罹癌後政府或院所應主動提供心理支持。呼籲政府應將調查結果納入未來降低病友心理健康風險之考量，結合既有心理健康資源主動提供病友，讓病友在獲知重大疾病時有所依歸。
衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，根據國衛院最新研究指出，癌症患者自殺死亡率是非癌症患者的2.5倍；如果是被告知罹癌的第一年，癌症患者自殺死亡率是非癌症患者的5.5倍，而與其他癌症相比，乳癌患者還要面臨體態改變及夫妻婚姻關係的挑戰，因此心理資源挹注顯得更為重要。目前心理健康司有與心理腫瘤基金會及全台19家癌症醫院合作，提供免費心理諮商。去年更在行政院支持下，在全台佈建48處社區心理衛生中心，提供基礎的心理諮商及轉介服務，未來仍會努力擴大服務。
另外在女性罹癌後生育保存方面，無論是一般女性或乳癌病友皆有近9成認同40歲前罹癌女性應有凍卵補助。黃淑芳解釋，台灣的乳癌好發年齡比歐美年輕約10歲，罹患乳癌的年輕患者也逐年增多，有越來越多女性病友因為罹癌而喪失生育的權利，政府應針對40歲以下年輕病友提供生育保存協助，包括凍卵相關補助等，將有助未來治癒後的人生規劃。
禾馨宜蘊生殖中心院長廖娸鈞補充，隨著乳癌治癒後的成功率逐漸上升，生殖保存勢必成為一項重要議題，根據最新研究，只要掌握適當的時間與用藥，生殖保存並不會增加癌症復發風險。
立委陳菁徽則指出，根據數據統計，抗癌化療大概會影響90%的生育能力，有些口服藥要使用10年，年齡跟生育能力有很大關係，如果能夠提供凍卵補助會有很大幫助，會跟衛福部一起努力推動。
病友罹癌前對乳癌資訊感到不足 病團宣導比政府讓人更有印象
最後調查指出，有64.5%的乳癌病友自認為罹癌前對乳癌資訊不充足，一般女性也有近半數認為資訊不充足，顯示乳癌防治衛教仍有努力空間。在宣傳口號印象部分，一般女性與病友皆對乳癌病友協會去年的「點亮雙色粉紅絲帶 守護健康掌握幸福」口號最有印象，其次則為國健署的「愛自己從乳篩開始」。
黃理事長表示，不管是政府或是民間，在乳癌防治衛教宣導上都還有很大的努力空間，我們也提出「乳癌衛教資源1+N」的概念，呼籲政府機關的衛教資源應做更多釋出，有意識地結合專家學者、病友團體及社區，讓衛教資訊更有效擴散，提高民眾的乳癌防治意識並實際行動。
立委王正旭於記者會呼應本次記者會主題，指出如果被「粉紅灰犀牛」撞到會有很嚴重的後果，需要我們健保醫療上給予更多支持，也需要心理支持跟篩檢的協助，透過大家共同努力把事情做得更好。