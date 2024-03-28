參加遶境突心肌梗塞狂冒冷汗　緊急手術治癒謝媽祖保佑

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大甲李綜合醫院心臟內科主治醫師馮致中表示，患者在苑裡院區急診時很危急，疼痛範圍從前胸擴及到後背，大面積疼痛，還不停的冒冷汗，從心電圖判讀確定心肌梗塞，進一步檢查，在心臟前壁心肌梗塞，還好及時發現病症。當時患者意識清楚，向對方進一步解釋，必須要馬上心導管手術，於是馬上聯絡家屬，患者本身也同意後，立刻手術，左前降枝中段放置支架，手術後逐漸恢復健康，順利出院。
「心肌梗塞就是跟時間賽跑，時間不斷拖延危險便會快速上升，甚至會猝死！」馮致中透露，患者在第一時間就發現心肌梗塞，馬上送醫治療，才沒有生命危險。當時患者到院時意識清楚，但是她住北部，一度想要轉院回北部再開刀治療，讓家人方便照顧，經過他向患者解釋，院內醫護人員能照顧，也隨時給予用藥、監控，但轉院過程中恐有很高的危險性，甚至休克猝死，患者聽專業的解說後，同意馬上手術治療。
馮致中指出，心肌梗塞時間愈久，對身體傷害愈大，黃金的治療時間是發病後的90分鐘，到院黃金30分鐘內開始施行心導管手術，如果沒有及時就醫，產生併發症的機率會大幅提高，嚴重恐心臟破裂或死亡。尤其該患者罹患糖尿病、高血壓，年紀也很大，一定要立即處置。
周姓婦人說，第一次跟朋友搭著遊覽車南下，參加白沙屯媽祖遶境活動，當天媽祖隊伍回程，經過苗栗苑裡，從遊覽車下來走路一段時間後，突然覺得心臟、背部都「怪怪的」，發病地點剛好在苑裡李綜合醫院附近，她遇到醫師，醫師問她要不要到醫院內休息，於是她進入醫院，沒想到症狀持續卻沒改善，緊急檢查後才發現是心肌梗塞。
周姓婦人說，自己根本不知道那麼嚴重，雖然當天氣溫體感溫度達30度以上，覺得很熱，遶境途中也有喝水，不覺得身體累，「還好媽祖有保佑，遇到醫師，也聽醫師的建議，沒堅持轉院回北部，趕緊開刀治療！」她透露，雖然首次參加媽祖遶境，但強調平時也有在運動，從沒想過突然引發心肌梗塞。
大甲媽祖在4月5日也即將展開遶境。馮致中提醒，要參加遶境的信眾，一定要做好防曬，隨時補充水分，不要等到口渴了再喝水，或是堅持著休息站在前面了，再走一段路再補充水分，要邊走邊補充水分，如果水分補充不夠，血液恐變黏稠，容易讓心臟血液流速變慢，有血塊就容易阻塞，造成心肌梗塞。