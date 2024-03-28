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「說不定移送的就是我」　高市少輔會與曝險少年重拾盼望

▲高雄市政府少年輔導委員會邀請專家學者、府內局處首長擔任委員，共同為高雄市少年的福祉而努力。（圖／高市警局少年隊提供）
▲高雄市政府少年輔導委員會邀請專家學者、府內局處首長擔任委員，共同為高雄市少年的福祉而努力。（圖／高市警局少年隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

 「如果沒有遇見你，說不定電視新聞裡面提到被移送的人就是我」與少輔員初見面仍17歲的高揚(化名)誠摯地看著高市少輔會輔導員這麼說…，高揚曾於在學時，某一次與同學衝突過程中拿出了蝴蝶刀；警方以「無正當理由經常攜帶危險器械」的曝險行為轉介少輔會輔導。在經過少輔會輔導員的陪伴下，高揚進而穩定的接受治療，改善情緒控制能力。

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▲高雄市政府少年輔導委員會成員默默付出，共同為少年輔導及教育領域努力。（圖／高市警局少年隊提供）
▲高雄市政府少年輔導委員會成員默默付出，共同為少年輔導及教育領域努力。（圖／高市警局少年隊提供）
輔導員從家人和師長口中，聽到的是一個脾氣暴躁、有暴力攻擊和缺乏責任感的衝動少年形象，然而在與高揚日積月累的接觸過程，輔導員還原出的是一個少年的孤單、寂寞成長故事。

高揚曾於在學時，某一次與同學衝突過程中拿出了蝴蝶刀；警方以「無正當理由經常攜帶危險器械」的曝險行為轉介少輔會輔導。輔導員從家人和師長口中，聽到的是一個脾氣暴躁、有暴力攻擊和缺乏責任感的衝動少年形象，然而在與高揚日積月累的接觸過程，輔導員還原出的是一個少年的孤單、寂寞成長故事。

輔導員透過高揚感興趣的話題慢慢建立關係，進而鼓勵高揚參加職業探索測驗，認識自己的性向和興趣，並轉介勞工局提供就業機會媒合，在輔導員陪伴下練習寫履歷表、面試應徵工作；慢慢地高揚願意接受引導，探索、整理自己成長歷程中的遺憾、創傷、隱忍和憤怒，並進而穩定接受治療，改善情緒控制能力。

家人們看到高揚具體的進步，也重新燃起希望，配合輔導員學習如何正向和高揚溝通，減少親子衝突的機會。高揚覺得終於有人願意瞭解自己，理解自己的辛苦，他回憶起當初帶著蝴蝶刀彷彿得到了安全感，但是現在的他已經不再需要了。

根據少年事件處理法於108年6月19日修正，新制思考到曝險少年行為背後的需要，自112年7月1日後優先由少輔會結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，對曝險少年施以適當期間之輔導，如評估確有必要，才會請求少年法院處理，以避免少年過早進入司法程序及遭到標籤化。

少年輔導委員會擔任的是少年守護天使的角色，不讓少年孤立無援或無所適從，若家長或民眾發現少年出現曝險行為，可尋求少輔會協助輔導外，少年本身若自覺有觸法風險需尋求保護，亦可自行向少輔會求助，高雄市政府少年輔導委員會電話07-3801484

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