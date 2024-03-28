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寶林茶室食物可能被下毒！眾憶「千面人毒蠻牛案」：喝一口就倒地

▲信義A13寶林茶室食物中毒案延燒，疑點重重令民眾想起2005年台灣曾發生的「千面人毒蠻牛」案件。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室食物中毒案延燒，疑點重重令民眾想起2005年台灣曾發生的「千面人毒蠻牛」案件。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩／綜合報導

「寶林茶室」食物中毒案件持續擴大，截至目前共有14起通報，其中2人死亡、5人在加護病房，針對整起事件原因，衛福部仍持續調查，目前推估可能是「食物內生性毒素」或「外加毒素」，認為「米酵菌酸」導致中毒可能性最高，但也不排除是「人為下毒」，如此重大的集體中毒案覆蓋重重疑雲，也令人想起2005年台灣曾發生的「千面人毒蠻牛」案件。

毒蠻牛2005年轟動全台　只喝一口就暈倒、送醫不治

2005年5月，一名水電工走進台中某超商購買提神飲料蠻牛，結帳後馬上開瓶喝了一口，但因味道不對勁，所以遞給店員確認，男店員淺嚐後也覺得奇怪，因此馬上吐出，水電工不想追究便轉頭離開，不料還沒走出店外就應聲倒地，送醫院當晚宣告不治。

當天晚上，一名女子也到台中另一間超商購買蠻牛，同樣是喝一口後發覺味道詭異，同時遞給身邊朋友，想不到朋友喝了一口準備吐出來時，該名女子也倒地不起；隔日凌晨，一名送貨員喝下購買的蠻牛後突覺胸悶，急忙攔下計程車前往醫院，但一上車也在後座昏迷，所幸除了最初的水電工外，其餘4人都挽回一命。

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▲健康配圖、保健、頭痛、焦慮、焦躁、痛苦。（圖／記者陳明中攝）
▲當時喝下毒蠻牛的中毒者，都出現頭暈、胸悶的情況，且短時間內瞬間失去意識。（示意圖，與本文無關／記者陳明中攝）
集體食物中毒不是巧合　蠻牛瓶上發現詭異字條

一天內多起因蠻牛導致的中毒事件傳出，台中警方立刻展開調查，並將蠻牛送往化驗，警方發現，中毒者飲用的蠻牛瓶上，都貼著「我有毒、請勿喝」的字條，走訪各超商和門市通路，也陸續發現貼有同樣字條的蠻牛、保力達B。

此時實驗室化驗結果出爐，發現中毒者喝下的蠻牛，竟被摻入「氰化物」，若是口服，只要50毫克就足以致命，頓時全台陷入恐慌，民眾不敢到超商購買飲品，廠商也緊急回收市面上近30萬箱的蠻牛、保力達B等產品。

▲超商販售的微波食品種類非常多，也有來自不同國家飲食習慣的食物。（圖/NOWnews攝）
▲2005年毒蠻牛案爆發後，當時許多民眾都不敢到超商購買飲料。（示意圖，與本文無關／NOWnews資料照）
毒蠻牛真相水落石出　「千面人」真面目曝光

經過對氰化物的流向追蹤和監視器畫面，警方發現，被投放毒蠻牛的超商，都出現過一名駝背、低頭的男子出現在蠻牛放置區，心思縝密的他會在投毒地點的200公尺外下車，並且不斷換裝，前後統計共換了6套造型分別投毒，這樣變裝、發布犯罪警告，並在食物中投毒的過程，和日本曾發生過的「怪人二十一面相」下毒案類似，在台灣也被稱為「千面人」。

最終這名「千面人」被確認本名為王進展，主要下毒動機是為了向廠商勒索鉅額金款，最終王進展從更一審到更三審都被判處死刑，但後續因被下毒的飲料，瓶身外都貼有警告字條，因此最高法院最後判無期徒刑定讞，替這場引起全民恐慌的案件作結。

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