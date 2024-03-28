貴婦奈奈「恐怖募資SOP」曝光　作家親身經歷：我整個嚇到想跳車

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當天晚餐，矽谷美味人妻說，貴婦奈奈用盡各種方法問自己的身家，從老公到父母，從工作、房子到車子，貴婦奈奈都非常仔細詢問，「這讓我有點驚嚇，怎麼第一天見面就問這麼多隱私？」被靈魂拷問2小時後，貴婦奈奈突然致電給老公，堅持要送矽谷美味人妻回家，「所以那天晚上就讓他們夫妻非常不順路的送我回去。」
一上貴婦奈奈夫妻的車，矽谷美味人妻回想，「她就馬上跟她老公報告我的所有身家，包括我老公做什麼，我們住哪，我爸媽在哪裡有置產，她老公突然從跩跩不爽的臉變成笑臉迎人，溫柔地問我想不想『投資』他們的醫美診所，一開口就是1000萬起跳的投資金額，當下讓我整個人嚇到想跳車。」
矽谷美味人妻表示，自從那天以後，常常接到貴婦奈奈的電話，「只要她在台灣我就會說我在美國，她來美國找我，我就會說我在台灣，就這樣捉迷藏幾年，深怕再遇到她又跟我募資」，矽谷美味人妻說，後來再聽到對方的消息，已經是新聞報導的10億捲款案，讓矽谷美味人妻不勝唏噓。
文末，矽谷美味人妻感嘆：「只能說，他們夫妻之前一直在募資（騙錢）是真的，落得這個情況是難辭其咎，該面對的還是要面對，逃得了一時逃不了一輩子呀！」
網友議論紛紛：「投資他們的人才應該更憔悴吧...我不覺得他們有認真想要做生意，就是只要吸金」、「實在難以想像，本來好好的一把牌（她先生、她先生的爸爸以及她都有好的工作），怎麼最後變成這樣」、「我也有遇過這種人耶！真的超多這種人在走跳...」
有作家好友說：「掛名當新書推薦者，基本上是沒有對價關係（0元）居然點了萬元套餐，真的是貴婦！」矽谷美味人妻回覆：「真的是開了我的眼界，還開了紅酒呢！我記得那餐付了2萬多元！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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