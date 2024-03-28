瀚宇博啟動買回3000張庫藏股 早盤爆8500張大量、逆勢漲逾2%
PCB大廠瀚宇博啟動庫藏股機制，將從今（28）日開始買回自家股票3000張，是今（2024）年以來首家祭出庫藏股的PCB廠，此外，瀚宇博也計劃現金減資8%，每股返還股東0.8元，加計配息1.6元，合計股東每股拿回2.4元，總計現金殖利率達到3.77%，因此瀚宇博今天早盤爆量8500張，股價逆勢上漲逾2%。
記者陳郁柔／台北報導
華新科集團 PCB 廠瀚宇博去年稅後純益為26.8億元，每股純益5.07元，公司決議擬配發去年股息 1.6 元 ，另辦理現金減資每股退還 0.8 元，等於原股東每股可拿回 2.4元現金。瀚宇博現金減資後股本爲48.62億元，將於6月18日舉行股東常會，除了通過去年度決算表冊之外，也預計通過現金減資案。
同時，瀚宇博除了辦理現金減資之外，根據董事會決議，將從3月28日起至5月27日止，買回自家股票3000張，買回區間價位為57元至70元，買回股份將轉讓予員工，預計買回張數占公司已發行股數為0.57%，而這也是瀚宇博第八次買回自家股票。
消息一出，也激勵所在的集團－華新麗華集團股走高，精成科、華新科上漲逾3%，瀚宇博、佳邦、華東上漲逾2%，精金、信昌電也上漲逾1%；同樣PCB概念股也有個股點火上攻，臻鼎-KY、聯茂漲逾6%，上茂漲逾4%，富喬漲逾3%，楠梓電、宇環、瀚宇博漲逾2%。