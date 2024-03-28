獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神 綽號來源竟跟母校有關
近期，中職啦啦隊掀起一股「魔性應援洗腦曲」炫風，台鋼Wing Stars啦啦隊成員「一粒」趙宜莉除了外表神似藝人黑嘉嘉，一首「葉保弟應援曲」也火遍整個IG及YouTube頻道，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲爭相轉載、模仿，甚至連樂天女孩Yuri、菲菲、孟潔也拍影片致敬。《NOWnews今日新聞》接獲讀者爆料，趙宜莉的綽號之所以叫做「一粒」，除了本名同音之外，另一個原因竟源自於她就讀的輔仁大學內的咖啡廳「一粒麥」。
記者張一笙／台北報導
「一粒」在入選台鋼雄鷹Wing Stars以前是素人，從未在公開場合亮相過，大學時就讀輔仁大學織品服裝學系織品服飾行銷組，另外還主修法文系，功課十分優異，多益成績更是接近滿分的960分。有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，過去一粒在班上十分文靜，不但人長得漂亮，功課也十分亮眼，時常是校內「書卷獎」的得主，讓不少同班同學都十分羨慕。關於「一粒」的綽號由來，讀者透露因為輔仁大學內有一間叫做「一粒麥」的咖啡廳，由於本名諧音相近，因此「一粒」這個綽號就從大一跟著她直至今日。
輔仁大學「一粒麥」咖啡廳是輔大產學育成中心為展示校內研發成果商品，因而設立的成果展示平台，名稱典故出自聖經，希望能將正向、健康、關懷的理念如同麥子般在所有師生心中種下，並且發揚光大。
隨著中華職棒35年開幕戰即將到來，不少職棒球隊網羅韓籍職棒啦啦隊來台，本土啦啦隊員「一粒」憑藉著葉保弟應援曲在一眾韓籍外援中逆勢上漲，堪稱本季開季前最大亮點。
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