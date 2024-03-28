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債券ETF有夠夯！成交日均值128億、年增154%　交易人次竟破百萬

▲上櫃債券ETF規模更是持續刷新紀錄，今年度債券ETF總成交金額為6568億元，成交日均值達到128.78億元，較去年大幅度成長154%，交易人次突破100萬人次。（圖／資料照片）
▲上櫃債券ETF規模更是持續刷新紀錄，今年度債券ETF總成交金額為6568億元，成交日均值達到128.78億元，較去年大幅度成長154%，交易人次突破100萬人次。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

台股不斷創下歷史新高紀錄，連帶ETF也受到投資人追捧，其中，上櫃債券ETF規模更是持續刷新紀錄，截至今（2024）年3/22為止，共計有81檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，總資產規模達到2.2855億元，而債券ETF申報追募金額已達3980億元，日均成交破百億元。

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根據櫃買中心統計指出，在次級市場部分，今年度債券ETF總成交金額為6568億元，成交日均值達到128.78億元，相對於去年日均值50.71億元，大幅度成長154%，交易人次更是突破100萬人次，其中，自然人交易人次達102萬人次，顯示債券ETF已成為一般投資人的新寵。

目前上櫃81檔債券ETF中，除了2檔未配息外，其他79檔皆有配息機制。櫃買中心提醒，債券ETF配息率不等於報酬率，而過去的配息率也不代表未來配息率，而是會根據可分配收益來決定分配與否。此外，ETF淨值會隨市場因素波動，報酬無法與定存利率直接相比較。

櫃買中心表示，投資人應了解投資債券ETF，包含利率、信用、匯率等風險。並進一步說明，利率風險指市場利率變動造成債券價格漲跌，導致影響債券ETF的淨值及價格。信用風險指債券發行人信用惡化或倒閉，造成股價損失或無法償付債券本息的投資損失。

匯率風險則是因為目前債券ETF，皆為投資外幣計價債券，若標的資產的幣值下跌，也會產生匯率風險。因此，投資人在進行資產配置或長期投資，選擇投資債券ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身財力適度配置及風險承受度評估是否投資、選擇合適的投資標的。

櫃買中心表示，債券ETF的投資標的為債券，屬於固定收益商品，為資產配置的重要一環，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。並可利用公開資訊觀測站、各家投信公司官網查詢相關公告、收益平準金、客製化指數等資訊，善用前揭公開資訊，評估投資商品風險，有助於投資標的的選擇及判斷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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