債券ETF有夠夯！成交日均值128億、年增154%　交易人次竟破百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前上櫃81檔債券ETF中，除了2檔未配息外，其他79檔皆有配息機制。櫃買中心提醒，債券ETF配息率不等於報酬率，而過去的配息率也不代表未來配息率，而是會根據可分配收益來決定分配與否。此外，ETF淨值會隨市場因素波動，報酬無法與定存利率直接相比較。
櫃買中心表示，投資人應了解投資債券ETF，包含利率、信用、匯率等風險。並進一步說明，利率風險指市場利率變動造成債券價格漲跌，導致影響債券ETF的淨值及價格。信用風險指債券發行人信用惡化或倒閉，造成股價損失或無法償付債券本息的投資損失。
匯率風險則是因為目前債券ETF，皆為投資外幣計價債券，若標的資產的幣值下跌，也會產生匯率風險。因此，投資人在進行資產配置或長期投資，選擇投資債券ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身財力適度配置及風險承受度評估是否投資、選擇合適的投資標的。
櫃買中心表示，債券ETF的投資標的為債券，屬於固定收益商品，為資產配置的重要一環，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。並可利用公開資訊觀測站、各家投信公司官網查詢相關公告、收益平準金、客製化指數等資訊，善用前揭公開資訊，評估投資商品風險，有助於投資標的的選擇及判斷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。