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AD休兵沒關係！詹皇轟本季第4次大三元　湖人136:124灰熊收5連勝

▲詹皇轟本季第4次大三元，八村壘狂砍全場最高的32分，率領湖人136:124擊敗灰熊，收下5連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇轟本季第4次大三元，八村壘狂砍全場最高的32分，率領湖人136:124擊敗灰熊，收下5連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA洛杉磯湖人在今（28）日客場交手曼菲斯灰熊，本場湖人主力Anthony Davis缺陣，但仍靠著「詹皇」LeBron James本季第4度「大三元」拿下23分、14籃板、12助攻，與八村壘狂砍全場最高的32分，率隊以136：124擊敗灰熊收下5連勝，灰熊則是苦吞2連敗。

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昨（27）日湖人對陣密爾瓦基公鹿的比賽，AD因2度延長加時共出戰52分鐘，今（28）日面對西區後段班球隊灰熊則是高掛免戰牌，但湖人仍靠著休息一場後的LeBron James，繳出本季第4度「大三元」，與湖人團隊共7位球員得分來到二位數，連兩場都在客場拿下勝利。

湖人本戰在上半場結束取得69：61領先，來到第3節，湖人更是一度建立起超過20分的領先優勢，進到末節湖人外圍火力不減，全隊多點開花，終場就以136:124擊退灰熊守下勝利，拿下近期5連勝。

本場湖人獲勝的關鍵除了優異的防守，還有「超水準」的外線命中率，全場33投18中命中率高達5成4，更在第3節單節轟進9顆三分球奠定勝基。

湖人LeBron James本場出戰35分中，全場14投8中，拿下23分、14籃板、12助攻，八村壘則是出戰36分鐘，全場14投11中拿下32分、10籃板；灰熊則是Desmond Bane拿下全隊最高的26分、16助攻。

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