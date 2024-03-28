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全聯60元便當不是最強了！內行改買「這間」　58元吃飽：錯過太久

▲全聯福利中心在去年3月跟農業部共同合作，推出60元的平價「幸福餐盒」，已經賣了一年，到現在都還是非常熱銷。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心在去年3月跟農業部共同合作，推出60元的平價「幸福餐盒」，已經賣了一年，到現在都還是非常熱銷。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心在去年3月跟農業部共同合作，推出60元的平價「幸福餐盒」，在這個物價上漲的時代，成為許多小資族的福音，不過由於開賣至今仍然熱銷，往往一上架之後沒多久就賣光，讓許多上班族到現在連一個幸福餐盒的真面目都沒有見過。然而，近日就有網友分享「大家有吃過家樂福58元的便當嗎？真的超級好吃物超所值耶」！

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一名網友在臉書社團「家樂福商品網友真心老實說」貼文指出「看到社團內大家在推薦去家樂福買職人手做便當，一個才58元，真的很特別，而且配菜竟然還有我喜歡的滷蘿蔔、茼蒿菜以及高麗菜，這個雞排也很好吃，真的很物超所值，懶得煮飯的時候買家樂福熟食又快又省錢」。

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▲家樂福一款「職人手做便當」最近引起討論，一個要價58元，比「幸福餐盒」的60元還要便宜。（圖/家樂福商品網友老實說）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「怎麼會有比全聯60元便當更便宜的問題啦」、「家樂福賣這個便當是有在賺錢嗎XD」、「哇！配菜看起來食慾大開耶」、「我也有吃過，真的超級好吃，58元太讚了」、「我也買到過，配菜是玉米炒蛋、高麗菜跟南瓜，真的不錯吃」、「一定很搶手吧！真的好讚喔，這年頭哪裡有58元的便當」、「低調一點啦！我家旁邊剛好家樂福，都會定時去買耶XD」。

家樂福58元「職人手做便當」爆紅！店員揭上架時間

事實上，這款58元的「職人手做便當」，也同樣是家樂福跟農業部共同合作推出的產品，其實就是「幸福餐盒」的翻版，實際上家樂福官網查看，真的有在販售此款便當，表示並非是期間限定的商品，一個便當裡會有一塊炸雞排以及三樣配菜，每天的菜色不固定，即便天天吃也不會膩。

農業部近幾年和四大超商以及超市陸續合作，本來家樂福就有合作「60元幸福餐盒」在量販店才有販售，現在就連家樂福超市也開始販賣「職人手做便當」，像是台中家樂福超市日前開幕的北屯總店，就開賣四款不同口味的便當，包括滷排骨、炸豬排、烤雞胸肉、鯖魚等等，一上架就有民眾開搶。

▲家樂福「職人手做便當」一個要價58元，有一塊炸雞排以及三樣配菜，CP值非常高。（圖/家樂福商品經驗老實說）
▲家樂福「職人手做便當」一個要價58元，有一塊炸雞排以及三樣配菜，CP值非常高。（圖/家樂福商品經驗老實說）
而《NOWnews》記者也實際致電到3家家樂福超市，店員則透露目前店內還沒有開始賣便當，顯見目前仍然是以「量販店」為便當主要銷售通路；而家樂福量販店店員則表示，便當上架時間大約是上午10點以及下午4點，每天有兩梯次上架時間，而過了餐期的下午1點以及晚上8點，沒賣完的便當就會開始特價，幸運的民眾可能就能以30幾元的價格，帶回好吃的便當。

超市抗漲便當現在正夯！59元便當選擇還有這間

隨著全聯「幸福餐盒」、家樂福「職人手做便當」都打出低價便當策略，知名連鎖「楓康超市」也輸人不輸陣，店內販售的59元「好康便當」，除了有排骨、雞翅、雞腿等主菜便當可以選擇之外，配菜菜色還包括香腸、2至3種時蔬，份量不僅稍微贏過全聯以及家樂福，價格也是非常實惠，CP值真的非常高。

▲楓康超市的59元「好康便當」菜色不輸給全聯販售的「幸福餐盒」，兩邊都是CP值相當高的便當。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲楓康超市的59元「好康便當」菜色不輸給全聯、家樂福販售的「幸福餐盒」，也屬於CP值相當高的便當。（圖/我愛全聯好物老實說）
而根據外送平台「UberEats」的內容說明，楓康超市好康便當供應的時間是上午11時30分至12時30分，還有下午16時30至17時30，便當都是每天新鮮現做，配菜依當日食材不同而有所變動，每人限購2個。如果到現在都還沒吃過全聯60元幸福餐盒的民眾，下回不妨去家樂福或者楓康超市晃一晃，可能就能吃到美味又便宜的便當哦！

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