名家論壇》韋安／520後「權力去中心化」　政壇大亂難太平？

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柯建銘、王義川2人，其實也代表，黨中央和新總統賴清德的態度。在立法院要與國民黨立法院長，和諧合作而非對抗，與藍營立委們區別對待。
然而，英系立委莊瑞雄，在立院法制委員會，質詢立院秘書長周萬來時，只因周的回答讓他不滿，便怒火沖天接連痛斥，「是立法院長韓國瑜叫你這樣做的？」「他（韓）瘋瘋欸，你要控制一下」。
綠營幾乎所有的立委，包括去嗆韓成名的黃捷，對「韓院長」，幾乎都是「以禮相待，有話好說」。但莊瑞雄「故意」找茬，明顯跟韓國瑜過不去。恐怕是對「尊韓」的黨意，有著極度不滿。
前陣子，在立法院還發生另一件「怪事」。3月初「英系愛將」數位部長唐鳳到立法院備詢，綠營立委對他的炮火，比在野黨還猛烈。質疑唐鳳的打詐成效，對抖音的管控不力。辦公室租金太貴，出差太多，差旅費高的離譜。
而從2月中開始，《自由時報》便連日報導抨擊唐鳳。指稱去年10月京都舉辦的「聯合國網際網路治理論壇（IGF）」，美日兩國希望通過這場聯合國相關會議，協助台灣外交突破。當時人就在京都的唐鳳，卻「自貶身分」以資安院董事長，而非台灣數位部長的頭銜，以「線上」參加會議。
該媒體還指控，唐鳳主政下的數位部，「刁難深偽分析、婉拒台美合作」。批評數位部與NCC，對假訊息流竄一事相互卸責。綠委和媒體的動作，讓外界以為，是新潮流等不及了，要在520前，就讓唐鳳提前走人。
只差3個月，新政府就接替，內閣全面更換，為什麼要這麼急？是不是擔心唐的「靠山」太硬，520之後也無法動得了他。
「怪事」也從立法院，蔓延到監察院。去年2月23日，3監委申請自動調查行政院前發言人陳宗彥的案件。監察院今年2月20日召開審查會，以2：11投票，彈劾不成立，並於近日上網公告。據悉，支持彈劾「不成立」的監委主張，該案司法正在調查中，監院不宜先行彈劾。
台南地檢署不提供監察院陳宗彥監聽譯文，因為陳宗彥是否涉嫌貪污罪的卷證資料，屬偵查範圍。所以監察院，對陳有無不當行為，沒有「直接證據」。不過，調查報告中有其他人的監聽內容，讓人大開眼界。
調查報告裡面，首度曝光酒店人員對話。酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易。「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」。而且「陳董」除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。
調查報告顯示，陳宗彥否認他就是被性招待的「陳董」。但根據對話紀錄，「陳董」是任職於台南市政府，且協助「縮短流程時間」者。
結果，這樣的不彈劾報告，比直接彈劾殺傷力還大，簡直是「畫靶給人射」。真是「此地無銀三百兩」，給在野黨丟槍撿。外界都認為陳宗彥是賴清德器重的愛將，在520前夕，急著要把拖了一年的調查案，以「不彈劾」結案，引發輿論和民意嘩然，引來在野炮火。這到底對賴清德，是「好意」？還是「故意」？
還有，被其他藍綠要角都保持距離的柯文哲，小英總統卻給他送去溫暖。邀請到總統府會面約2小時。兩人邊吃牛肉麵，邊交換國政意見。
總統府透過新聞稿表示，蔡總統與柯文哲會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題，進行意見交流。行政院長陳建仁事後，受訪說，大家都很樂意看到朝野放棄成見，彼此合作，一起打造更堅韌溫暖的台灣。
不過民進黨中央，針對台北市沸沸揚揚的「台智光案」，對柯文哲提出多項質疑。柯執政北市8年，有沒有討論過台智光的案子？如果有就公開會議記錄、參與人員。柯文哲有沒有跟陳重文吃飯？有沒有討論台智光的案子？柯文哲稱覺得台智光案覺是議會勾結財團，但8年任內為什麼放縱還放水？為何縱容下面局處簽子約？
綠營內部的權力角力，殺到刀刀見骨並不奇怪。不過向來鬥而不破，願賭服輸，黨內民主一切以實力法則為基礎。內鬥內行，但贏家願意「讓利」給輸家，為共同利益，迅速團結一致對外。不像國民黨「自殺式內鬥」，鬥起來不知死活，永無休止。
不過，2024綠營雖成功延續執政，但從2022九合一大選，到2024總統大選，內部紛爭造成的裂痕，恐怕難以癒合。英系原本的權力傳承和接班計劃，因林智堅「論文門」破局，一尸多命。新竹、桃園、台北皆敗，鄭文燦、陳時中、林智堅非死既傷。
綠營2024大選舞台，主角自然讓給新潮流和賴清德。不過，內爭並未就此停止。選戰過程中，鄭文燦又被爆出爆出，真假難辨的「澳門照片門」；英系愛將羅致政，則受到男女「不雅自拍」，和疑似「與小英通話錄音」外洩，雙重打擊。
不僅鄭、羅被傷到傷經斷骨，連小英都被連累受傷。到底是中共「介選」？或是綠營內部派系，要把英系人馬徹底「斬草除根」？交織錯亂成為謎團。
選後，民進黨內部「怪事」接連不斷，前朝、新朝互相制衡。在野兩黨，也都不太平。民眾黨開高走低，只成少數而非關鍵，老臣新將勢不兩立。國民黨則立院、中央、地方，3方各据山頭，不再中央獨攬大權，2028各有想法和盤算。
520之後，除了三黨不過半，三足鼎立，綠藍白也會各自「黨內有黨」。台灣政壇權力格局，將全面去中心化和碎片化。
未來4年，台灣政壇有可能面臨空前大亂，難以太平。也有可能，黨與黨之間沒有絕對多數；各政黨內部，也沒有強勢權力核心，因此只有妥協合作才能成事。從而使得台灣政治，進入較為成熟理性的新民主時代。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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