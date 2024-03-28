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台灣當前經濟情勢一次看！國內景氣持續復甦　2月通膨率年增破3%

▲《NOWnews今日新聞》從出口、訂單生產、零售餐飲、就業市場、物價等5大面向，帶您觀察最新台灣經濟概況。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲《NOWnews今日新聞》從出口、訂單生產、零售餐飲、就業市場、物價等5大面向，帶您觀察最新台灣經濟概況。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安/台北報導

隨全球通膨壓力緩解，各國可望逐步降息，有助改善經濟前景，然而，高利率滯後效應、美中科技紛爭及地緣政治風險恐制約全球經濟成⾧表現，國際預測機構S&PGlobal於15日的最新預測，今年全球經濟成⾧率2.6%。台灣主計總處則預估，國內2024年全年GDP達3.43%，創下近3年最佳紀錄，國家發展委員會於昨（27）日公布2月景氣燈號持續為代表「景氣穩定」的綠燈，國內景氣持續復甦，且股市創高、民間消費動能可望延續。《NOWnews今日新聞》從出口、訂單生產、零售餐飲、就業市場、物價等5大面向，帶您觀察最新台灣經濟概況。

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2月出口314億美元「連4紅」！資通、視聽產品帶動　對美、東協出口年增

台灣2月出口314億美元，因適逢春節工作天數較少，加上若干出貨及庫存回補提前至1月，所幸在人工智慧等新興科技應用強力挹注下，出口年成⾧1.3%，連續4個月正成⾧。累計1至2月出口年增9.6%。展望今年，雖國際高利率環境持續約制投資與消費，且美中科技對抗、 俄烏戰爭、紅海衝突等不確定性變數潛存，但全球終端商品需求逐漸回溫，AI、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，均有利挹注我國出口動能，上半年可望維持穩健走升趨勢。

主要市場方面，台灣2月對歐洲、中國及香港、日本出口分別年減5.2%、16.7%、23.8%，對美國、東協出口在工作天數減少下仍分別年增50.3%、16.0%，皆由資通與視聽產品所帶動。

▲財政部今（8）日公布2月出口314.3億美元，年增1.3%，連四紅！（圖／NOWnews資料照片）
▲2月出口314億美元「連4紅」，資通、視聽產品帶動對美、東協出口年增。（圖／NOWnews資料照片）
今年前2月外銷訂單年減3.9%　製造業生產受惠AI等需求挹注年增7.5%

2月外銷訂單377.3億美元，年減10.4%，主因春節落點不同所致；累計今年前2月為861.5億美元，年減3.9%，上年同期中國解封產能恢復， 比較基數較高，加上部分終端產品需求尚未明顯回溫所致，不過，新興科技應用需求持續擴增，抵銷部分減幅。

因農曆春節工作天數較少，2月製造業生產指數77.96，年減1.2%；累計1至2月較年增7.5%，其中以資訊電子工業貢獻較多，受惠於AI、 高速運算與雲端資料服務等需求挹注所致。

今年前2月零售、餐飲業營業額雙雙創歷年同期新高

受惠春節假期， 購物及旅遊人潮湧現，2月零售業營業額為3599億元， 年增9.3%；累計1至2月營業額7693億元，為歷年同期新高，年增4.3%，受惠年貨、禮品、新車等買氣暢旺， 加上連假出遊人潮增加，挹注營收成⾧。

假期帶來集客效應， 加以航班餐點需求增加，2月餐飲業營業額969億元，年增 24.6%；累計1至2月營業額1884億元，創歷年同期新高，年增5.7%，主因受惠連假期間天氣回暖，國旅人潮湧現， 加以跨境旅遊及商務往來需求攀升所致。

▲（圖／擷取自Pixabay）
▲2月零售、餐飲業營業額雙雙創歷年同期新高。（示意圖／擷取自Pixabay）
勞動市場尚屬穩定！2月失業率3.39%　近24年同月最低

2月失業率3.39%，雖較上月略增0.08個百分點，但仍為近24年同月最低，主因受春節後轉職， 及部分臨時性工作結束所致，與上年同月相比，則降0.14個百分 點，國內就業情勢尚屬穩定。隨著庫存持續去化，3月18日實施無薪假人數降至7288人， 為2021年6月以來最低。就業別觀察，以製造業實施無薪假人數6687人較多，但較去（2023）年8月高峰期（1萬337人），已減少3650人。

2月CPI年增3.08%　核心CPI年增2.90%

2月消費者物價總指數（CPI）年增率，意即「通膨率」達3.08％，部分服務費用受春節所在月份不同影響，價格相對上揚，但蔬菜、通訊設備及家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果、能源後的核心CPI則漲2.90%。

2月生產者物價指數（PPI）則年漲0.32％，主因農產品價揚及上年4月電價調漲，加上新台幣對美元貶值所致，但中油於上年3月後調降電業用戶的天然氣價格，加上石油及煤製品、金屬製品，以及基本金屬等價格下跌，抵銷部分漲幅。

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