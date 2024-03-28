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認愛柳俊烈狂掉粉！韓韶禧沈默12天突發文　百萬人留言開戰

▲韓韶禧認愛柳俊烈後狂掉粉，沈寂快兩週才終於又發文。（圖／翻攝自IG）
▲韓韶禧認愛柳俊烈後狂掉粉，沈寂快兩週才終於又發文。（圖／翻攝自IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神韓韶禧先前爆出和演員柳俊烈正在熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，捲入劈腿疑雲，儘管事後三人都出面澄清時間並沒有重疊，網路上還是吵成一片。韓韶禧在沈寂近兩週後，昨（27）日晚間才終於更新貼文，一連發布三則，貼文留言區頓時成為戰場。

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▲韓韶禧親自回應網友的留言，認錯並道歉。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧認愛柳俊烈後，形象大受影響。（圖／韓韶禧IG）
韓韶禧一口氣發布3則貼文，可以看到她曬出同一組拍攝的照片，似乎是在傳出戀情前拍攝的形象照，只見她妝容清透甜美，身穿白色平口洋裝，露出大片性感鎖骨，不時對著鏡頭做出不同表情，另一張則是她穿著連帽外套，拿著花朵若有所思，她同時在貼文標註造型師、髮型師、品牌，貼文一出立刻引來上百萬網友按讚。

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▲韓韶禧妝容清透甜美，身穿白色平口洋裝，露出大片性感鎖骨，不時對著鏡頭做出不同表情。（圖／韓韶禧IG）
不少粉絲都為韓韶禧加油打氣，紛紛留言表示，「享受妳的生活」、「歡迎回來韶禧」、「我的小蝴蝶」、「韶禧姊姊好漂亮好漂亮好漂亮」、「我愛你韓韶禧」、「無論發生什麼，請保持開心」、「我愛妳，但我恨妳的另一半」、「我在等妳，姊姊」，但也有網友狂刷嘔吐和大便的表情符號。

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▲韓韶禧穿著連帽外套，拿著花朵若有所思。（圖／韓韶禧IG）
事實上，韓韶禧自從15日爆出戀情後，Instagram粉絲數一度下降到1773萬，掉了11萬粉絲，似乎難以洗刷小三污名，遭到連日的網路攻擊，韓韶禧也不堪負荷，選擇將Instagram帳號轉為私人帳號，直到18日重新開放，追蹤數才又悄悄上漲。

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