批台智光案郝龍斌瀆職、柯文哲圖利 綠議員籲監院盡速約詢
針對「台智光案」，台北市議員顏若芳、林延鳳質疑前市長郝龍斌、柯文哲於任內就該案涉及瀆職與圖利，並對北市府面對她們訴求將柯文哲等人「比照五大案」送辦一事冷回「該怎麼辦就怎麼辦」深感不滿，認為市長蔣萬安團隊只顧和柯「打嘴鼓」，卻不願認真追究前朝責任，因此今（28）連袂赴監察院具名陳情，呼籲監察院儘速約詢郝、柯，也要求蔣市府應將歷年議價資料，以及議員不法施壓之證據全部移送調查，而不是亂無章法「歹戲拖棚」，讓該負責的人得了便宜還賣乖。
記者邱新博／台北報導
林延鳳指出，柯文哲為了卸責，稱2017年沒有3M費率，被她拿出關鍵資料打臉「公式就他任內訂的」，結果蔣市府原允諾提供之議價紀錄全文，竟反悔稱「內部資料不予提供」，且蔣市府既證實柯簽訂超乎母約費用上限之子約「讓台智光多賺2500多萬」，又不願正面表態柯是否涉及圖利與瀆職，令人好奇蔣萬安是否「人前罵柯，人後護柯」只為預留2026、2028年選舉時可用談判籌碼或攻防子彈？她認為「該怎麼辦就怎麼辦」不應淪為「光說不練」，尤其是檢調偵查範疇仍僅限於「廠商行賄議員」，尚未追究市長層級責任，地方政府本應先行釐清，積極協助監察院和檢調，且拿出「嚴查不護短，究責無上限」之魄力，但既然蔣萬安還不想送「那就我們來送！」
顏若芳表示，「台智光案」爆發至今逾兩週，郝龍斌對於各界質疑始終神隱，明明是不平等條約的始作俑者，卻彷彿「事不關己」，而柯文哲拍板有損市民權益之計價公式，圖利事實明確，蔣萬安若不比照「五大案」移送，難道是對犯罪行為的屈服，就跟他放任警察局獨自面對不肖議員的施壓、護航「還得找民進黨議員幫忙」？呼籲監察院應優先約詢郝、柯，並向北市府依法調閱所有資料「若蔣再不配合，就是共犯結構！」
林延鳳、顏若芳表示，監察院雖有委員日前判斷監視器頻寬異動「是根據工程顧問公司所作評估，尚難認定有無違法失職情事」，惟針對費率問題，乃至於郝龍斌主導的母約、柯文哲主導的子約，是否涉及人謀不臧，損及市民權益，因此盼望監察院介入讓真相水落石出，讓該負責的人閉嘴乖乖接受制裁。