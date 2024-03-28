蔡沐妍開槓小S！陳海茵還原現場「讚她超親民」　還教女兒做鬼臉

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陳海茵母女互動的可愛影片，在網路上累積64萬觀看次數，她事後在臉書發文，表示女兒第一次上節目，沒想到觀看數這麼高，希望能衝破百萬次，她大讚「小S主持功力好、又有親和力！教羊羊要『做自己』還讓羊羊看她做鬼臉，別再假笑了～不像我總是很假掰的一號表情…以後要多跟小S學習」，也透露教羊羊假笑只是綜藝節目的哏，沒有哏就變成校園才藝表演或家庭錄影帶。
她也認為當媽不容易，女兒從小被懷疑是過動兒，很怕她在節目裡失控暴走，還好後面有拉回來，節目播出後蔡沐妍的言行引發軒然大波，陳海茵坦言看到許多網友留言建議，每個人觀點不同，且每對父母與孩子的相處模式也不一樣，「無論生養、教養都不容易，更是一門學問，大家別太認真、輕鬆看看笑笑就好囉！」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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