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蔡沐妍開槓小S！陳海茵還原現場「讚她超親民」　還教女兒做鬼臉

▲美女主播陳海茵（左）帶女兒羊羊上節目，表示小S很親民，還會教女兒做鬼臉，跟蔡沐妍發文形成強烈對比。（圖／陳海茵FB）
▲美女主播陳海茵（左）帶女兒羊羊上節目，表示小S很親民，還會教女兒做鬼臉，跟蔡沐妍發文形成強烈對比。（圖／陳海茵FB）

記者江芷稜／綜合報導

自稱「奈米貴婦」的女星蔡沐妍，日前帶女兒上《小姐不熙娣》節目表演才藝，結果女兒對大提琴沒興趣，表情木然引發關注，小S暖心關懷卻被她公開指責，還說「沒有下次了」，如今和她上同集節目的美女主播陳海茵，曬出小S和女兒羊羊錄影後的合影，透露小S私下個性超親民，還教女兒做鬼臉，與蔡沐妍發文形成強烈對比。

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▲（圖／翻攝自CaVa臉書）
▲女星們帶小孩上《小姐不熙娣》表演才藝。（圖／翻攝自CaVa臉書）
羊羊在節目上表演跳舞，一上台就展現專業笑容，陳海茵透露事前教她「一定要假笑」，被小S直接戳破，要羊羊好好做自己，不必刻意作假，羊羊開始大爆料媽媽會強迫她做事、擺動作，生氣時還會捏她，陳海茵則反控女兒愛頂嘴，母女現場鬥嘴讓小S差點招架不住，直呼「我本來誤以為妳是可怕的那個人，原來可怕的是她」，逗得全場哈哈大笑。

▲陳海茵不讓8歲愛女喜羊羊接受填鴨式教育。（圖／翻攝自陳海茵臉書）
▲陳海茵與愛女羊羊在電視節目上逗嘴，累積64萬次觀看數。（圖／翻攝自陳海茵臉書）
陳海茵母女互動的可愛影片，在網路上累積64萬觀看次數，她事後在臉書發文，表示女兒第一次上節目，沒想到觀看數這麼高，希望能衝破百萬次，她大讚「小S主持功力好、又有親和力！教羊羊要『做自己』還讓羊羊看她做鬼臉，別再假笑了～不像我總是很假掰的一號表情…以後要多跟小S學習」，也透露教羊羊假笑只是綜藝節目的哏，沒有哏就變成校園才藝表演或家庭錄影帶。

▲美女主播陳海茵帶女兒羊羊上節目，小S教羊羊做鬼臉。（圖／陳海茵FB）
▲美女主播陳海茵（左）帶女兒羊羊上節目，互動逗笑眾人。（圖／陳海茵FB）
她也認為當媽不容易，女兒從小被懷疑是過動兒，很怕她在節目裡失控暴走，還好後面有拉回來，節目播出後蔡沐妍的言行引發軒然大波，陳海茵坦言看到許多網友留言建議，每個人觀點不同，且每對父母與孩子的相處模式也不一樣，「無論生養、教養都不容易，更是一門學問，大家別太認真、輕鬆看看笑笑就好囉！」

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