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7-11清明連假優惠來了！寄杯買10送10　思樂冰買1送1、再送衛生紙

▲清明連假模式即將啟動，7-11推「春遊開心價」優惠祭會員專屬好康，還有一日限定寄杯飲品買10送10。（圖／7-11提供）
▲清明連假模式即將啟動，7-11推「春遊開心價」優惠祭會員專屬好康，還有一日限定寄杯飲品買10送10。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

下週清明連假為今年度最長的連續假期，7-11歡慶連假大放送，4月3日至4月7日連假期間，會員到門市購物滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，包括整串衛生紙、洗面乳、2杯精品美式／2杯香鑽水果茶；連假期間還有思樂冰買1送1，以及APP一日限定優惠，7-11品茶趣APP行動隨時取英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，還有珍珠奶茶買4送2，《NOWnews》整理7-11連假優惠懶人包，好康一文全掌握。

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📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，原價60元、特價40元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）

▲7-11現萃茶行動隨時取單日優惠，平均紅茶、青茶只要13元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11現萃茶行動隨時取單日優惠，英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，原價35、特價18元。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。

12大類別商品：CITY系列、常溫、冷藏、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物

📍即起至4月7日前，於ibon售票網及ibon機台購買六福村/義大/花蓮遠雄海洋公園/巧虎夢想樂園輸入折扣碼【KIDSDAY】折50元。

📍即起至4月7日前，購買六福村指定票種送哈比&哈妮造型冰棒。(雙人哈妮鬆餅套票、雙人吉祥物酷杯+哈比好朋友杯袋套票)，購買花蓮遠雄海洋公園拉麵雙人套票送遠雄甜甜圈

📍即起至4月7日前，憑票券號碼租借行動電源，於優惠代碼欄位輸入票號即可享行動電源租借第一小時免費

▲ibon購指定票券立折50元、再送行動電源租借第一小時免費。（圖／7-11提供）
▲ibon購指定票券立折50元、再送行動電源租借第一小時免費。（圖／7-11提供）
📍哈燒全品項商品任選第二件85折，活動期間即日起至4月30日

📍4月3日至4月16日，哈燒專櫃則有推出「蜜汁大雞排」享兩件99元，原價單支79元、特價50元

📍4月3日至4月30日推出「星級滷味」任選4件送蒜香辣味酸菜優惠

▲「蜜汁大雞排」於4月3日至4月16日享兩件99元優惠。（圖／7-11提供）
▲「蜜汁大雞排」於4月3日至4月16日享兩件99元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11於4月3日至4月30日推出「星級滷味」任選4件送蒜香辣味酸菜優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11於4月3日至4月30日推出「星級滷味」任選4件送蒜香辣味酸菜優惠。（圖／7-11提供）
此外，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區歡慶兒童節，4月4日至4月7日連假期間十二歲（含）以下兒童享免費入園，還有「小狀元大富翁」將熱鬧登場，有超好逛的限定快閃市集、百項手作DIY體驗，加上偶戲《赤腳門神》、熱鬧踩街《神麼咚咚》，以及「接班人好戲台」排灣族口鼻笛演出，活動豐富天天都精彩。

▲活動期間兒童攜帶身分證明文件（如健保卡、或戶口名簿等）憑證就可免費入園。（圖／官方提供）
▲活動期間兒童攜帶身分證明文件（如健保卡、或戶口名簿等）憑證就可免費入園。（圖／官方提供）

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