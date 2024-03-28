7-11清明連假優惠來了！寄杯買10送10　思樂冰買1送1、再送衛生紙

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📍APP行動隨時取｜4月7日限定
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◾珍珠奶茶買4送2，原價60元、特價40元
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◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）
📍4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。
12大類別商品：CITY系列、常溫、冷藏、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物
📍即起至4月7日前，於ibon售票網及ibon機台購買六福村/義大/花蓮遠雄海洋公園/巧虎夢想樂園輸入折扣碼【KIDSDAY】折50元。
📍即起至4月7日前，購買六福村指定票種送哈比&哈妮造型冰棒。(雙人哈妮鬆餅套票、雙人吉祥物酷杯+哈比好朋友杯袋套票)，購買花蓮遠雄海洋公園拉麵雙人套票送遠雄甜甜圈
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📍哈燒全品項商品任選第二件85折，活動期間即日起至4月30日
📍4月3日至4月16日，哈燒專櫃則有推出「蜜汁大雞排」享兩件99元，原價單支79元、特價50元
📍4月3日至4月30日推出「星級滷味」任選4件送蒜香辣味酸菜優惠
此外，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區歡慶兒童節，4月4日至4月7日連假期間十二歲（含）以下兒童享免費入園，還有「小狀元大富翁」將熱鬧登場，有超好逛的限定快閃市集、百項手作DIY體驗，加上偶戲《赤腳門神》、熱鬧踩街《神麼咚咚》，以及「接班人好戲台」排灣族口鼻笛演出，活動豐富天天都精彩。