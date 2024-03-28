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天氣預報／雷雨炸5天！全台「氣溫、降雨變化」看這　週末雨最兇

▲中央氣象署提醒，從今（28）日到下週一（4/1），台灣各地都將有陸續有雨勢出現，降雨最為劇烈的時間點落在週日。（圖／記者周淑萍攝）
▲中央氣象署提醒，從今（28）日到下週一（4/1），台灣各地都將有陸續有雨勢出現，降雨最為劇烈的時間點落在週日。（圖／記者周淑萍攝）

記者張志浩／綜合報導

大雷雨轟不停！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，從今（28）日到下週一（4/1），台灣各地都將有陸續有雨勢出現，僅週五（3/29）稍微趨緩，氣溫變化則不大，而降雨最為劇烈的時間點，落在週日（3/31）至下週一，中部以北雨勢較持續，且有較大雨勢發生，民眾務必持續留意最新天氣預報動態。

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今天南台灣雨勢大　明天降雨稍微趨緩

黃恩鴻指出，今天風向以「西南風」為主，南方雲系的水氣隨風勢移入台灣，因此白天中南部、東半部及東南部都有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區可能有較大雨勢，今晚還有鋒面通過，北部、東半部雨勢也會增加，中南部下半天則變為多雲。

明天上午，鋒面全部通過後，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，但降雨較短暫，下半天就會完全趨緩，各地回歸多雲，午後在中南部山區，要留意零星短暫陣雨，可能伴隨雷擊。

▲今天南台灣雨勢降大，入夜北東有雨，明日上半天降雨短暫趨緩。（圖／中央氣象署提供）
▲今天南台灣雨勢降大，入夜北東有雨，明日上半天降雨短暫趨緩。（圖／中央氣象署提供）
週末天氣不穩定　全台都有雷陣雨

黃恩鴻提及，週六持續吹西南風，並帶來暖濕的空氣，水氣增加的情況下，中部以北、宜蘭和花蓮有局部短暫陣雨，其它地區雲量偏多。

週日鋒面再度接近，也是近期天氣最不穩定的一天，鋒面雲系配合對流發展，全台各地都有「雷雨」出現的機會，，尤其在台灣西半部降雨範圍廣，中部以北的雨勢會較持續、明顯，並有大雨發生。

▲週末兩天水氣偏多，各地天氣較不穩定，尤其週日全台都有雷雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
▲週末兩天水氣偏多，各地天氣較不穩定，尤其週日全台都有雷雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
下週前半段天氣回穩　清明連假還有鋒面

黃恩鴻說明，下週一水氣稍減，雨勢越晚越趨緩，雨區為中部以北、東北部及南部山區，其它地區多雲，下週二、下週三（4/2、4/3）水氣稍減少，雨區縮減至東半部及中部以北山區，其它地區多雲到晴。

清明連假開始，新一波鋒面位於華南至台灣北部海面徘徊，因此水氣增多，各地天氣又回到不穩定，尤其中部以北及東北部降雨機率偏高，其它地區雲量也偏多。氣溫近期則無明顯冷空氣影響，變化較小。

▲未來幾天由於沒有明顯的冷空氣影響，因此各地氣溫變化不大，白天都較為溫暖。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天由於沒有明顯的冷空氣影響，因此各地氣溫變化不大，白天都較為溫暖。（圖／中央氣象署提供）

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