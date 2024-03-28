天氣預報／雷雨炸5天！全台「氣溫、降雨變化」看這　週末雨最兇

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黃恩鴻指出，今天風向以「西南風」為主，南方雲系的水氣隨風勢移入台灣，因此白天中南部、東半部及東南部都有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區可能有較大雨勢，今晚還有鋒面通過，北部、東半部雨勢也會增加，中南部下半天則變為多雲。
明天上午，鋒面全部通過後，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，但降雨較短暫，下半天就會完全趨緩，各地回歸多雲，午後在中南部山區，要留意零星短暫陣雨，可能伴隨雷擊。
週末天氣不穩定 全台都有雷陣雨
黃恩鴻提及，週六持續吹西南風，並帶來暖濕的空氣，水氣增加的情況下，中部以北、宜蘭和花蓮有局部短暫陣雨，其它地區雲量偏多。
週日鋒面再度接近，也是近期天氣最不穩定的一天，鋒面雲系配合對流發展，全台各地都有「雷雨」出現的機會，，尤其在台灣西半部降雨範圍廣，中部以北的雨勢會較持續、明顯，並有大雨發生。
下週前半段天氣回穩 清明連假還有鋒面
黃恩鴻說明，下週一水氣稍減，雨勢越晚越趨緩，雨區為中部以北、東北部及南部山區，其它地區多雲，下週二、下週三（4/2、4/3）水氣稍減少，雨區縮減至東半部及中部以北山區，其它地區多雲到晴。
清明連假開始，新一波鋒面位於華南至台灣北部海面徘徊，因此水氣增多，各地天氣又回到不穩定，尤其中部以北及東北部降雨機率偏高，其它地區雲量也偏多。氣溫近期則無明顯冷空氣影響，變化較小。