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22歲孝子落水失蹤！姊淚求白沙媽帶弟弟回家　遺體今浮出水面了

▲今（28）日上午7點半許，劉男遺體在鯉魚潭水庫大壩附近水面被人發現，消防局獲報前往打撈，確認死者為劉男。（圖／翻攝畫面）
▲今（28）日上午7點半許，劉男遺體在鯉魚潭水庫大壩附近水面被人發現，消防局獲報前往打撈，確認死者為劉男。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

家住彰化員林市的22歲劉姓男子，本月13日在苗栗鯉魚潭水庫執行清淤作業時，不慎落水失蹤，警消獲報展開搜索，過了8天卻毫無消息。家屬心急如焚，上週帶著劉男貼身衣物、照片及手板，攔轎淚求白沙媽幫忙，盼他早日回家。今（28）日上午傳出劉男遺體浮出水面了，已被打撈上岸，並報請檢方相驗釐清死因。

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據了解，劉男當日前往鯉魚潭水庫進行清淤作業，因尿急想回碼頭上廁所，獨自開著小型動力艇回岸上，中途卻因不明原因落水，同事卻遲遲找不到人，只尋獲劉男駕駛的小艇和救生衣，立即報案求援。

無奈經過多日搜救作業，仍未尋獲劉男下落，家屬心急如焚，只能將希望寄託予白沙屯媽祖，在進香第三天進入彰化時，劉男家屬帶著他的貼身衣物、照片，跪地攔轎大聲淚求：「請媽祖帶劉弟弟回家！請媽祖帶劉弟弟回家！」

▲20日下午3時許，家屬攔轎跪地攔轎大聲淚求：「請媽祖帶弟弟回家！請媽祖劉弟弟回家！」。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）。
▲20日下午3時許，家屬攔轎跪地攔轎大聲淚求：「請媽祖帶弟弟回家！請媽祖劉弟弟回家！」。（圖／取自白沙屯媽祖網路電視台）。
綜合媒體報導，劉男姊姊難過地表示，父親先前也遭遇工安意外，癱瘓至今8年，劉男是家中獨子，一肩扛起家中經濟重擔，平常省吃儉用，每天騎機車往返苗栗上班，下班後還要照顧癱瘓父親。就在意外發生前4天，弟弟才發生車禍全身擦挫傷，但為了賺錢還是忍痛去上班，沒想到卻一去不復返。

就在劉男失聯第16天上午，遺體終於浮出水面，已被打撈上岸，家屬接獲通知後，已趕往頭份殯儀館認屍，同時報請檢方相驗，釐清死因。


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