四技申請入學1階出爐！4.6萬人進2階複試、通過率47.3%略低於去年

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第1階段報名人數為26,714人，總報名校系（組）、學程數97,458個；通過第一階段篩選申請生計有46,072人次，一篩人次通過率為47.3%，其中，通過大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選計有225人次，超額篩選人次通過率為11.9%。
技專招聯會表示，通過第1階段篩選後，請申請生於4月12日10點起至4月17日21點止，登入該委員會第2階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單【預擬練習版】」，具有中央資料庫學習歷程檔案之應屆畢業申請生，可檢視本委員會所取得之1至4學期中央資料庫學習歷程檔案（含修課紀錄、課程學習成果及多元表現）；110學年度（含）以後之畢業生可檢視1至6學期中央資料庫學習歷程檔案。
如有疑義者，請於4月18日中午12點前的每日上班時間，向就讀學校提出疑義處理申請，逾期或未依旨揭招生簡章規定提出疑義處理申請者，視同確認中央資料庫學習歷程檔案，概不受理複查及申訴。
技專招聯會提醒，第2階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於5月1日前由各科技校院於該校網站公告，請申請生務必自行上網查詢。若逾各校公告第2階段複試通知日期而未公告時，請主動與各校電話查詢。
第2階段複試，一律採網路方式上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」，自5月2日10點起至各校規定上傳截止日止，請至第2階段複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳（勾選）「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。有關複試費用，繳費方式及相關規定請詳閱各校簡章分則或至各校網站查詢。