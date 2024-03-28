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四技申請入學1階出爐！4.6萬人進2階複試、通過率47.3%略低於去年

▲四技申請入學1階篩選結果今（28）日出爐，4.6萬人進2階複試，通過率47.3%，略低於去年。（圖／NOWnews資料照）
▲四技申請入學1階篩選結果今（28）日出爐，4.6萬人進2階複試，通過率47.3%，略低於去年。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

113學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，第1階段篩選結果今（28）日10點起，於四技申請入學委員會網站公告，通過第1階段篩選申請生，計有46,072人次，通過率為47.3%，略低於112學年的50.2%。

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技專校院招生委員會聯合會指出，113學年度四技申請入學，計有60校587個系（組）、學程、提供7,933個名額辦理聯合招生。

第1階段報名人數為26,714人，總報名校系（組）、學程數97,458個；通過第一階段篩選申請生計有46,072人次，一篩人次通過率為47.3%，其中，通過大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選計有225人次，超額篩選人次通過率為11.9%。

技專招聯會表示，通過第1階段篩選後，請申請生於4月12日10點起至4月17日21點止，登入該委員會第2階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單【預擬練習版】」，具有中央資料庫學習歷程檔案之應屆畢業申請生，可檢視本委員會所取得之1至4學期中央資料庫學習歷程檔案（含修課紀錄、課程學習成果及多元表現）；110學年度（含）以後之畢業生可檢視1至6學期中央資料庫學習歷程檔案。

如有疑義者，請於4月18日中午12點前的每日上班時間，向就讀學校提出疑義處理申請，逾期或未依旨揭招生簡章規定提出疑義處理申請者，視同確認中央資料庫學習歷程檔案，概不受理複查及申訴。

技專招聯會提醒，第2階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於5月1日前由各科技校院於該校網站公告，請申請生務必自行上網查詢。若逾各校公告第2階段複試通知日期而未公告時，請主動與各校電話查詢。

第2階段複試，一律採網路方式上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」，自5月2日10點起至各校規定上傳截止日止，請至第2階段複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳（勾選）「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。有關複試費用，繳費方式及相關規定請詳閱各校簡章分則或至各校網站查詢。

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