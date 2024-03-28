大手牽小手！豪華影城「親子童樂會」迎兒童節

兒童節即將來臨，in89豪華影城於全台據點舉辦「大手牽小手 親子童樂會」系列活動，推出「60周年集點護照著色比賽、親子限定場、親子甜點手作場、大腳in小腳in小小老闆市集、小小店長體驗營」等活動。
記者陳美嘉／綜合報導
「60周年集點護照著色比賽」於全台7個據點舉辦，從4月1日至4月30日凡3-12歲的孩童到影城櫃台或參加4月任一場親子活動，即可領取親子集點護照著色卡，並有機會獲myFirst 系列商品、音樂劇門票 、電影套票、作品全台影城曝光等獎品。
搭配「功夫熊貓4」電影上映，4月13日至4月14日全台推出「親子限定場」在電影撥放結束後安排DIY「熊貓鑰匙圈」課程；4月13日「親子甜點手作場」請來型男甜點師傅「江舟航」至高雄in89駁二電影院教小朋友一起手作「甜蜜好功夫蛋糕」；4月20日在嘉義in89豪華影城舉辦「小小店長體驗營」。以上活動報名請洽in89豪華影城官方粉絲團。
另外4月13日至4月14日在駁二in89電影院舉辦「大腳in 小腳in 小小老闆市集」教導孩子將不需要的可利用資源及玩具分享給需要或更適合的人，並透過體驗販售商品的過程，讓孩童瞭解到家人工作賺錢的辛勞。透過一系列活動，都能享有親子護照集點，更能跨影城使用，未來大boom獎將有機會把「兒童電動車」開回家。