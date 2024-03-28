名家論壇》賈程年／賴清德還沒上任　痛苦已經開始

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就拿電價調漲一事來說好了，民進黨錯誤的能源政策，導致台電虧損連連，再不漲價，台電確實有可能破產，民進黨決定調漲電價，事前不僅沒有先跟大眾說明解釋、也沒有給予民眾及企業緩衝適應期，政策決定非常倉促且粗糙，從事後解釋不斷出包，王美花離譜的「麵包店只漲2元」回應就可以看出。
2012年馬英九調漲油電價格被民進黨罵翻，被網友調侃是「油電雙掌」，綠營甚至發動519嗆馬大遊行，批評馬政府油電漲價是吸人民的血，要馬英九下台；看看當時民進黨怎麼罵馬政府。蘇貞昌說：馬英九蠻幹，油電雙漲帶動萬物飛漲，讓人民更痛苦。蔡英文說：馬英九必須扛起所有的責任，而不是把責任往在野黨推，或是推給前朝。民進黨批評馬英九是無能總統、漲價內閣。
對照今天，蔡政府宣布調漲電價，連帶影響物價、房價，全民都受到衝擊，但社會卻是一片靜悄悄，社運、工運、勞運團體沒有聲音，就連政府官員也都不太講話，這是台灣民主社會的進步還是退步？人民自主意識真的有提升嗎？還是哀莫大於心死？對民進黨已不抱希望！
即便被罵，馬英九還會出面解釋這是不得不為，作為政府必須去承擔的責任制；反觀蔡英文任何重大政策根本不出面，偶爾出現在總統府影音畫面裡，刷刷存在感，還真的以為自己是待退弟兄，等著吃饅頭數日子。
史上最長的總統交接空窗期，真的像是無政府狀態，沒有人願意負責，也無人因為食安、社安出問題而下台。這筆帳算誰的？是蔡英文還是賴清德？還是通通算陳建仁？
有人說在野黨不夠力、不夠狠，根本無法對付民進黨。事實上，民進黨的顢頇與跋扈，加上掌握多年國家機器，早已練就金剛不壞之身，任憑藍白訟謗，都傷不了筋骨，更何況手無縛雞之力的一般人。
民主國家民選最大，選出甚麼樣的怪物，都是民眾的決定。如果大家無法接受40%的少數總統領導，又無法集結起來共同反抗粗暴的施政，那就真的只能撐到4年後再說。
不敢看病、不敢吃飯、不敢買房子、不敢開冷氣、不敢生小孩，連對政府有意見都不敢反映，這就是台灣的當下，真的很難開心起來。
賴清德還沒上任，大家生活就這麼難過，很難想像賴內閣上任後會有改善。苦日子要來了，大家請帶好鋼盔吧！
●作者：賈程年／資深媒體人
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