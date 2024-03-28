新北樹林線土城地下段開工　可轉乘3線好便「捷」！

開工了！今日由新北市長侯友宜與臺北市長蔣萬安率領施工團隊，於新北市土城區金城路三段的捷運工地，共同祈求新北樹林線土城段工程如期如質平安圓滿順利完成。新北樹林線預計2031年完工，通車後樹林區居民前往雙北市核心將縮短半小時的通勤時間，還能轉乘3條捷運路線，大幅提升雙北市民搭乘捷運的便利性。
生活中心／綜合報導
新北市長侯友宜表示，新北樹林線全長13.3公里，共設置13座車站，包含2座地下車站及11座高架車站。工程共有3個區段標，樹林高架段CQ890 區段標已經在2022年10月14日開工，2023年9月第1支全套管基樁鑽掘施工，正式進入結構主體工程階段；土城地下段CQ880A區段標在今(3/28)日順利開工；土城高架段CQ880B區段標修正預算期間同步招標，採取保留決標方式辦理，以縮短時程，期盼中央能盡速通過修正計畫。
市長侯友宜進一步說明，本次開工的新北樹林線CQ880A區段標，是土城地下段工程，路線長度約2.84公里，工程範圍銜接萬大中和線，在土城共設2座地下車站(LG09、LG10)及3段潛盾隧道。
新北捷運局長李政安詳細說明，待新北樹林線完工通車後樹林區居民前往雙北市核心通勤時間將縮短半小時，建構以新北市為中心的基北北桃都會生活圈，透過三環六線的環狀與輻射狀各條捷運路線，通達基北北桃各個地方。新北樹林線除了銜接萬大中和線外，還可在土城站、迴龍站轉乘3線，包含板南線、中和新蘆線及桃園棕線，路線串聯新北市土城、樹林及新莊，強化新北捷運路網的完整。(廣告)