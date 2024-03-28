大甲媽4月5日起駕 清明連假追媽祖不塞車技巧看這裡
白沙屯媽進香活動剛回鑾，大甲媽遶境即將於4月5日起駕，由於今年的日期正值清明連假，預計參與起駕的信徒人數將比往年多。台中市警局大甲分局今天公布交通管制措施，呼籲民眾進入大甲街區多搭乘大眾運輸交通工具，免去塞車之苦。
記者顏幸如／台中報導
大甲警分局今（28）日公佈大甲媽祖遶境進香活動交通疏導三層管制措施，起駕日（4月5日14時至4月6日2時）從大甲火車站前的中山路到三民路，都是徒步區；禁止汽車進入區則擴大到光田醫院大甲分院前的經國路。依往年經驗，車輛即使提前進入管制區，起駕夜還是要等到媽祖走出街區，否則根本動彈不得。
不過幸運的是，平日從大甲火車站徒步到鎮瀾宮，只要5分鐘左右。警方建議，「坐火車拜媽祖」是最聰明的不塞車方法，北部民眾可將車輛停放在苗栗的苑裡火車站；中南部可選擇海線的台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分，或山線的成功、新烏日，以及山海交會的彰化火車站。
媽祖起駕後，部份信徒會選擇一路隨行，天亮後陸續從清水、沙鹿、大肚搭火車離開，或返回大甲開車。
至於搭高鐵的民眾，可於台鐵新烏日站轉乘區間車到大甲火車站，或轉乘公車93號至大甲。除了在豐原或台中搭公車，於大甲總站下車，起駕當天在大甲週邊的朝富停車場、美人山舊營區臨時停車場（約500個停車位）、大甲體育場臨時停車場（約350個停車位），每20分鐘左右會有接駁車，直到凌晨一點，不過只在管制區週邊上下車，仍需徒步5至15分鐘才能抵達大甲鎮瀾宮。