黃國昌直播「求救」討120萬塞爆網！短短2小時達標 他們也求幫忙
民眾黨立委黃國昌昨（27）晚開直播「求救」，喊話要募資120萬元，立刻造成網站塞爆，民眾黨捐款網頁更一度當機。最後，在大批網友支持下，募資短短2小時就達標，黃國昌也揭曉原因，原來120萬元是要繳交給黨中央的責任額。另外，同樣是不分區立委的黃珊珊，今天也公開向支持者喊話，希望大家幫忙。
記者陳宜加／台北報導
責任額所謂何來？事實上，為執行黨務工作，各黨針對自家不分區立委都有規定責任額。根據民眾黨黨章，不分區立委須繳120萬元、區域立委則繳25萬元，並應於每年1月1日起報繳，至3月31日前繳交完畢。遞補當選者於當選就職後3個月內。
黃國昌昨晚表示，自己知道不分區立委有責任額，但一時疏忽、大意，以為是年底前才繳就好，沒想到是3月31日，但他臉皮薄，加上不想欠別人向企業募款，所以決定開直播，拜託支持者們幫忙。募資最終順利達標。
黃珊珊今日也在臉書向支持者喊話：「捐款給民眾黨，支持33責任額（捐款請註明黃珊珊）」；另名民眾黨不分區立委麥玉珍出身自新住民背景，但新住民族群中有很多人為經濟弱勢或尚未拿到身分證，也要請大家多幫忙，呼籲「身分證尾碼是奇數的備註給黃珊珊，偶數的給麥玉珍好嗎？」