桌球／林昀儒直落三擊敗丹麥一哥！下一戰將對決地主南韓球星
台灣「桌球一哥」林昀儒在新加坡大滿貫賽後世界排名回升至第6名，此次WTT仁川冠軍賽首輪出戰丹麥一哥葛洛斯(Jonathan Groth)，以11:7、11:7、11:9直落三取得勝利，下一戰將對上張禹珍與安宰賢對戰中的勝方。
記者陳云茹/綜合報導
WTT冠軍賽仁川站昨日開打，林昀儒今日台灣時間上午十一點率先出戰，交手世界排名28名的丹麥一哥葛洛斯，此役為兩人生涯首度交手，而林昀儒可能因仍在適應場地，無謂失誤偏多，但仍順利以11:7、11:7、11:9取得勝利。
此次仁川冠軍賽，新世界第一王楚欽賽前因「身體疲勞」休整為由宣布退賽，因此林昀儒上升至第五種子，與馬龍、邱黨同個半區，其中還有他至今無法擊敗的死敵梁靖崑。
南韓好手張禹珍、安宰賢將在下午進行韓國內戰，對戰的勝方將出線與林昀儒進行16強賽，張禹珍目前世界排名第12名，林昀儒與他過去有過兩次對戰，2019年世界盃桌球團體賽初次交手1:3吞敗，同年又在T2聯賽碰頭4:2復仇，對戰成績1勝1敗。
林昀儒與安宰賢則有過四次交手，在2014年、2017年青少年層級遇過三回，最近一次則是2023年阿曼球星挑戰賽，生涯對戰成績為2勝2敗。
值得一提的是，無論林昀儒下一戰對上張禹珍或安宰賢，兩人都有韓國主場優勢加成，今年二月的釜山世錦賽，張禹珍就以地主之姿，在四強戰擊敗近日晉升世界第一的中國新生代名將王楚欽，不容輕忽。