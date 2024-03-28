LOL／PCS季後賽戰績、賽程一次看！BYG遭FAK淘汰　CFO將強碰PSG

桌球／林昀儒直落三擊敗丹麥一哥！下一戰將對決地主南韓球星

▲台灣「小林同學」林昀儒在WTT仁川冠軍賽首輪直落三擊敗丹麥一哥葛洛斯，下一輪將交手地主南韓好手張禹珍與安宰賢南韓內戰的勝方。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣「小林同學」林昀儒在WTT仁川冠軍賽首輪直落三擊敗丹麥一哥葛洛斯，下一輪將交手地主南韓好手張禹珍與安宰賢南韓內戰的勝方。（圖／記者陳云茹攝）

記者陳云茹/綜合報導

台灣「桌球一哥」林昀儒在新加坡大滿貫賽後世界排名回升至第6名，此次WTT仁川冠軍賽首輪出戰丹麥一哥葛洛斯(Jonathan Groth)，以11:7、11:7、11:9直落三取得勝利，下一戰將對上張禹珍與安宰賢對戰中的勝方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
WTT冠軍賽仁川站昨日開打，林昀儒今日台灣時間上午十一點率先出戰，交手世界排名28名的丹麥一哥葛洛斯，此役為兩人生涯首度交手，而林昀儒可能因仍在適應場地，無謂失誤偏多，但仍順利以11:7、11:7、11:9取得勝利。

▲林昀儒日前才在日本桌球T聯賽幫助所屬的木下梅斯特東京俱樂部，奪得了2023-24賽季的冠軍，並獲選例行賽MVP。（圖／取自T聯賽）
▲林昀儒日前才在日本桌球T聯賽幫助所屬的木下梅斯特東京俱樂部，奪得了2023-24賽季的冠軍，並獲選例行賽MVP。（圖／取自T聯賽）
此次仁川冠軍賽，新世界第一王楚欽賽前因「身體疲勞」休整為由宣布退賽，因此林昀儒上升至第五種子，與馬龍、邱黨同個半區，其中還有他至今無法擊敗的死敵梁靖崑。

▲林昀儒與梁靖崑生涯交手都吞下敗仗，但此次兩人仍在同個半區。（圖/取自WTT官網）
▲林昀儒與梁靖崑生涯交手都吞下敗仗，但此次兩人仍在同個半區。（圖/取自WTT官網）
南韓好手張禹珍、安宰賢將在下午進行韓國內戰，對戰的勝方將出線與林昀儒進行16強賽，張禹珍目前世界排名第12名，林昀儒與他過去有過兩次對戰，2019年世界盃桌球團體賽初次交手1:3吞敗，同年又在T2聯賽碰頭4:2復仇，對戰成績1勝1敗。

林昀儒與安宰賢則有過四次交手，在2014年、2017年青少年層級遇過三回，最近一次則是2023年阿曼球星挑戰賽，生涯對戰成績為2勝2敗。

▲林昀儒下一戰很可能對上目前世界排名第12名的南韓好手張禹珍。（圖/取自WTT）
▲林昀儒下一戰很可能對上目前世界排名第12名的南韓好手張禹珍。（圖/取自WTT）
值得一提的是，無論林昀儒下一戰對上張禹珍或安宰賢，兩人都有韓國主場優勢加成，今年二月的釜山世錦賽，張禹珍就以地主之姿，在四強戰擊敗近日晉升世界第一的中國新生代名將王楚欽，不容輕忽。

林昀儒率隊T聯賽奪冠！日媒讚「台灣的王牌」　隊友盼能和他練球

中職／林昀儒將為富邦開幕戰開球！3位巴黎奧運國手齊聚新莊球場

新加坡大滿貫／林昀儒挺進男單四強賽！4：1斬斷德國黑馬晉級之路

新加坡大滿貫／林昀儒鏖戰6局、2:4不敵中國梁靖崑　無緣男單決賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞