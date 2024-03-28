歐陽娜娜吐心聲「為什麼姊姊不愛我」 妮妮淚崩：抱歉對妳這麼兇
女星歐陽娜娜近來在大陸積極發展，連帶著一家人也都到當地上節目力挺。她最近在實境秀和姊姊歐陽妮妮、媽媽傅娟聊起童年往事，她也透露小時候最大的疑問就是「為什麼我姊姊不愛我」，姊妹倆在鏡頭前忍不住落淚，歐陽妮妮更娓娓道來她作為長姊的心聲。
記者吳昕蓓／綜合報導
歐陽娜娜和姊姊、媽媽在節目《是女兒是媽媽》中，互相吐露真心話，傅娟透露，小女兒歐陽娣娣就算已經19歲了，她卻還是覺得對方很小，反而對長姊妮妮有點虧欠，「因為我怎麼覺得她5歲的時候就覺得她很大了，因為你4歲的時候我生了妹妹（娜娜），所以永遠有一個人比妳小，所以就總是覺得妮妮很大。」
傅娟表示，她曾經在妮妮小時突然驚覺很久沒有抱抱對方了，「可是一旦妳發覺了這件事情的時候，妳馬上就要去把她找回來。」歐陽妮妮也坦言：「其實那時候，剛開始我可能也會覺得說媽媽怎麼偏心了、怎麼媽媽被搶走的感覺，我很快就調適我自己的心態，我就覺得說是因為妹妹還小，她們其實更需要被照顧，可是我已經長大了。」
歐陽娜娜更透露，小時候都把姊姊當成神，卻也表示：「我小時候對於這個地球最大的疑問就是『為什麼我姊姊不愛我』。」歐陽妮妮也回想起，她曾和朋友玩過催眠，當時她的意識回到舊家，看到妹妹娜娜，忍不住跟對方道歉「對不起以前對妳這麼兇」，娜娜也抱她說「沒關係、我愛妳」，姊妹倆的好感情一覽無遺。
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