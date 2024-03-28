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寶林茶室恐米酵菌酸中毒！「如何產生、危險食物、症狀」一篇看懂

▲信義A13寶林茶室食物中毒案，衛福部認為高機率是「米酵菌酸」，毒素如何產生、恐怖症狀、哪些危險食物要注意，重點一文看懂。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室食物中毒案，衛福部認為高機率是「米酵菌酸」，毒素如何產生、恐怖症狀、哪些危險食物要注意，重點一文看懂。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文／綜合報導

寶林茶室食物中毒案延燒，截至目前為止，通報累計17人，其中2人不治死亡、5人重症還在加護病房。衛福部昨（27）晚緊急召開跨部會專家會議，朝內生性或外來添加的毒素方向討論，認為最高機率是「米酵菌酸」，不排除人為下毒，檢調也已介入調查。究竟什麼是「米酵菌酸」，如何產生、哪些食物有疑慮，《NOWnews》整理熱門搜尋一文看懂。

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🟡寶林茶室食物中毒案

回顧整起寶林茶室食物中毒事件，起因是39歲呂男在3月22日到遠百信義A13寶林茶室用餐，吃了店內招牌炒粿條，當晚腹瀉、腹痛、心悸，23日到新北三重聯合醫院就醫，由於狀態好轉，在醫師評估下晚間出院，沒想到24日凌晨4時52分病情急速惡化，隨即送往馬偕急救，但在24日下午3時49分宣告不治。

▲台北市衛生局在接獲通報後，第一時間已派稽查人員前往寶林茶室採檢生物跡證調查，並呼籲近期曾前往寶林茶室用餐民眾注意身體狀況。(北市衛生局提供)
▲台北市衛生局前往遠百信義A13寶林茶室調查。（圖／台北市衛生局提供）
而新光醫院也通報，66歲男性在19日前往寶林茶室，同樣吃了炒粿條，當晚腹瀉30多次，隔天到診所就醫，醫推測是諾羅病毒，便拿了腸胃藥物回家休息，21日因嚴重盜汗再度到新光就醫，沒想到同樣急速惡化，23日改轉至加護病房，25日開始用葉克膜搶救，仍在27日上午因多重器官衰竭不治身亡。

截至28日中午，累積通報食物中毒共17例，其中2人身亡，5人重症搶救中，而通報的患者，多數都吃了「炒粿條、滑蛋河粉」。食藥署定調為嚴重食物中毒事件，衛福部目前朝內生性毒素、外來添加調查，以米酵菌酸可能性最高，同時不排除人為下毒。

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，多人食用炒粿條、河粉。（圖／記者張勵德攝）
🟡米酵菌酸怎麼產生

米酵菌酸（Bongkrek acid）是一種罕見毒素，林口長庚毒物中心主任顏宗海表示，發酵食材如米製品，若是受到唐菖蒲伯克氏菌 （Burkholderia gladioli）污染，就會產生米酵菌酸。

米酵菌酸常出現在保存不當的發酵米、米製品，由於毒素耐高溫，即使是煮熟的食物也可能造成中毒，因此在食材保存、選擇上就要預防注意。

🟡哪些食物要注意米酵菌酸

米酵菌酸可能存在於發酵的米製品、椰子製品、銀耳、木耳，由於米酵菌酸會在攝氏26度至37度快速繁殖，因此加工的米製品（河粉、腸粉、粿條、年糕、米粉等），一定要冷藏妥善保存，若是要泡發木耳或銀耳過夜，建議放置冰箱中，並在泡發完成後24小時內用掉。

▲中國官方公布5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸，提醒民眾注意。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲5類食品一旦變質，可能含有米酵菌酸。（圖／NOWnews社群中心製作）
🟡米酵菌酸中毒症狀

林口長庚毒物中心主任顏宗海表示，米酵菌酸中毒症狀包括：急性腸胃炎、噁心、嘔吐、肚痛、腹瀉、發燒、多重器官衰竭、休克，病程進展相當快速，臨床上沒有解毒劑，只能給予支持性療法。

中國武漢市疾病預防控制中心指出，米酵菌酸的中毒病程，通常進食後30分鐘到12小時會出現症狀，少數長達1至2天才發作，毒素可能會嚴重損害重要器官，通常只能透過血液透析來稀釋毒素。

🟡米酵菌酸相關案件

台灣過去未曾發生米酵菌酸中毒事件，不過在國外已釀多起死傷。2015年莫三比克啤酒中毒事件，當時造成75人死、200人住院；2020年中國黑龍江省「酸湯子」中毒事件，一家9口全數中毒身亡，都是米酵菌酸惹的禍。

▲中國黑龍江省雞西市日前發生一起「酸湯子」中毒事件，造成 9 人中毒、其中 8 人死亡。示意圖。（圖／翻攝自網路）
▲2020年中國黑龍江「酸湯子」中毒事件，一家9口全部中毒身亡，正是米酵菌酸致命。（圖／翻攝網路）

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