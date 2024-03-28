峮峮曾做髮廊小妹還債！再跳2年就會隱退 大爆「回台南嫁人」
33歲峮峮（吳函峮）在中信兄弟啦啦隊「PS女孩」服務近10年，堪稱是最紅的啦啦隊女神，近年她接觸不同演藝工作，除了綜藝主持也跨足戲劇，演出劇集《此時此刻》、《你好，我是接體員》，人氣居高不下。峮峮入行前為還債做過髮廊櫃檯小妹，如今的她身價三級跳，不過日前透露再跳2年就會退休，笑說：「回家好開心，還是回台南嫁人？」
記者楊穎軒／綜合報導
峮峮2010年獲選為「網路十大正妹」第八名，隔年登上無名小站十大正妹排行榜，後來成為《大學生了沒》固定班底，被選為「四大冰山正妹」之一，她過去受訪說，自己和妹妹由媽媽帶大，從小家境不好，有一些負債，因此她很早就踏入社會，有段時間沒通告可上，便去髮廊櫃台打工，領24000元月薪，還做過電信門市人員、餐廳服務生等工作。
2016年峮峮遇上伯樂，被經紀公司簽下，同年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，2018年跳自家球員陳子豪應援舞一夕爆紅，隔年發表個人性感寫真《一見峮心》，最大尺度上空不露點，展現32E、26、34好身材，2020年1月、3月兩度受邀拍攝日本少年週刊《週刊YOUN JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人。
2022年峮峮帶來久違的寫真作品《QUNing》，這次走性感文青風，掌鏡的女星林予晞拍出峮峮的女人味，又不失她獨有的童真感。目前兼顧球團和演藝事業，峮峮最近受訪坦露未來生涯規劃，打算35歲從啦啦隊隱退，「傳承是非常重要的」，已經冷凍10顆卵子的她，對組家庭有藍圖，只是現在沒對象，工作也不會停，幾年後也許回老家台南開間早午餐店，當小老闆娘。
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