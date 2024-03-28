前樂天女孩經紀人不法所得1231萬！私接商演、偽造門票銷售遭起訴
中職樂天桃猿前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱（Stanley）涉嫌幫助女孩私接商演，遭到球團提告。桃園地檢署在今（28）日發出新聞稿表示，將浦韋青、陳元凱等相關6人分別依照背信、登載不實會計憑證等罪嫌提起公訴。此外，也將聲請沒收被告陳元凱等人不法所得1,231萬9,437元。
記者林之越/綜合報導
桃園地檢署發出的新聞稿中指出，經過傳訊相關被告、證人、分析被告手機紀錄及調取相關金流後，發現被告陳姓經理違反樂天公司之工作規則，藉由擔任「Rakuten Girls」（樂天女孩）經紀人，以自己經營之公司向廠商接洽安排樂天女孩演藝活動，收取費用。
為了避免遭樂天公司發覺私接活動，於收取廠商演藝活動費用後，和他人同謀開立低報費用給予樂天公司，從中賺取不法利益新台幣1,190萬8,447元。另外，樂天公司副總經理浦韋青在111年6月25、26日，在販售棒球隊門票時，與他人謀議，製作購買30萬元門票之不實銷售記錄，製造門票銷售之假象。
全案經檢察官調查詳盡，於今日偵查終結，認被告陳元凱、浦韋青等人分別涉犯刑法第342條第1項背信等罪嫌，令兩名被告則依照犯商業會計法第71條第1項登載不實會計憑證等罪嫌提起公訴。被告人陳元凱等人不法所得1,231萬9,437元也將被沒收，以維護被害人權益。
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