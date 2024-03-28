台中「南屯蕭」爌肉飯驚見八哥啄食豬肉！網憂下一家寶林茶室
台中市北屯區知名爌肉飯業者「南屯蕭」，被拍到豬肉放在路邊，任其遭鳥類啄食，網友擔心鳥禽造成污染，恐成為下一家寶林茶室。業者解釋是豬肉汆燙後靜置晾乾時，不小心遭鳥食，平常都有加蓋。台中食安處今天上午前往稽查，表示食材未離地放置已違反規定，要求限期改善，否則將處6萬元至2億元罰鍰。
記者顏幸如／台中報導
網友在臉書《爆料公社公開版》上傳多張照片，「南屯蕭」爌肉飯餐廳廚房的路邊，推車上4個塑膠籃的豬肉毫無遮掩放在路邊曝曬，引來2隻八哥、1隻白頭翁站在豬肉上啄食。網友擔心，鳥類排泄物若污染肉類，恐將造成禽流感病毒感染，成為下一個寶林茶室！
「南屯蕭」爌肉飯昌平店位於水湳中清路，由於是24小時營業，深夜常吸引道上兄弟、特種營業小姐用餐。昌平店廚房負責供應3家門市，業者表示平常豬肉先在廚房汆燙後，放在流水裡冷卻，接著撈出晾乾5至6分鐘，才進行人工除毛、冷凍等後續程序，再送往其他分店滷製。
蕭姓業者說，因工作場所不夠大，才在路邊汆燙作業，目前已在汆燙處加了門，工作人員平常晾乾時會加蓋，這次因一時疏忽，才讓八哥有機會啄食，往後將盡力改善，並要求員工一定要小心為豬肉加蓋。
台中市食安處接獲通報後前往稽查，現場肉品已使用塑膠籃覆蓋，但油煙機、風扇積塵不潔，塑膠籃破損、有蒼蠅出沒、業者未出示員工體檢報告，針對缺失已開立限改通知，並要求加強工作人員教育訓練，於4月2日完成改善，屆時若仍不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬元以上2億元以下罰鍰。