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中職開季！周思齊、潘威倫等老將引退潮　舊6隊時代選手剩這兩位

▲中職開季！周思齊、潘威倫等老將引退潮，舊6隊時代選手剩這兩位。（圖／記者葉政勳攝）
▲中職開季！周思齊、潘威倫等老將引退潮，舊6隊時代選手剩這兩位。（圖／記者葉政勳攝）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

中職35年賽季即將開打！今年暌違15年再度回歸六隊編制，隨著官大元、高國慶、周思齊、潘威倫四位老將相繼宣告引退，畫下時代的分水嶺，象徵著舊六隊時代的結束，同時也代表新六隊時期的到來。今年球季結束後，將只剩下林智勝、王勝偉繼續以「球員」身分留在場上。

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最強轉運手官大元　4/4大巨蛋引退

四人中率先宣布引退的官大元，自2011年加入職棒，橫跨在新舊兩世代，是唯一一位不曾參與過舊六隊時期的球員，而他的引退賽預計將在4月4日台北大巨蛋賽後舉辦。45歲「綠色坦克」高國慶引退賽，預計將於5月26日在台南棒球場登場，接著9月的周思齊引退賽，同樣將在台北大巨蛋舉行，最後輪到「嘟嘟」潘威倫的告別，9月28日台北大巨蛋、9月29日台南棒球場。

非科班出身的官大元，卻在中職闖蕩了13個年頭，被封為「最強轉運手」 ，生涯五度入選明星賽，累積新人王、中繼王、東山再起獎等獎項，在2023年球季結束後宣告引退，結束球員身分。

綠色坦克高國慶　45歲年紀告別球場

45歲老將高國慶，去年球季無傷卻無緣上場，決心告別職棒舞台。生涯累積1844支安打、134支全壘打、902分打點、打擊率3成，成績不凡。結束20年職棒球員生涯後，將轉戰統一獅二軍教練，持續為球隊做貢獻。

▲統一獅內野手高國慶，生涯20年正式引退。（圖／記者陳明安攝 ）
▲統一獅內野手高國慶，生涯20年正式引退。（圖／記者陳明安攝 ）
周思齊拚千安百轟百盜　潘威倫衝150勝

今年球季仍會以球員身分出戰的周思齊及潘威倫，兩位都是不朽紀錄的保持人，周思齊距離史上僅8人達成的「千安、百轟、百盗 」僅剩兩盜，不管是他本人還是球迷，都希望他能續寫這榮耀紀錄。

而潘威倫更是手握滿滿「嘟嘟障礙」 ，在過去21個球季，先發出賽336場、投滿3萬球 ，早已是中職史上勝投王，目前生涯累積148勝，距離150勝大關僅差兩役。

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，今年即將引退。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，今年即將引退。（圖／記者葉政勳攝）
曾經待過中信兄弟的王勝偉目前仍在富邦悍將，林智勝則是在味全龍隊持續奮戰，若無意外，兩人也可能在2-3年後考慮退休事宜，把球技傳承給新一代的年輕球員。

▲味全龍「大師兄」林智勝祝褔決定退休的周思齊，並表示自己退休時想開開心心得離開球場。（圖／記者陳明中攝）
▲味全龍「大師兄」林智勝祝褔決定退休的周思齊，並表示自己退休時想開開心心離開球場。（圖／記者陳明中攝）
▲富邦悍將老將王勝偉過去是六隊時期的老將。（圖／記者路皓惟攝）
▲富邦悍將老將王勝偉過去是六隊時期的老將。（圖／記者路皓惟攝）

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