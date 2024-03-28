18歲男大生激戰女網友！事後「下面狂流黃膿」 染1性病急跑醫院
近期一名剛滿18歲的男大生自述，一週前和網友發生親密行為，想不到近幾天尿道出現大量黃色分泌物，因此由母親陪同掛號就診，書田診所泌尿科副院長林儒廷指出，男大生經過分泌物檢驗後，確認為淋病，提醒民眾，淋病已經出現「年輕化」趨勢，平時要避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時，全程使用保險套才能降低感染風險。
記者張志浩／綜合報導
林儒廷表示，台灣淋病的感染人數在民國105年首度突破4000例，109年衝破7000例，110年7382例，111年超過8000例，112年更創新高來到8257例，其中主要感染族群以20至24歲居多，且有越來越年輕的趨勢，而在症狀上，男性和女性也大不相同。
🟡淋病症狀
📍男生：尿道口出現白色或黃色膿狀、有異味的分泌物，排尿有灼熱刺痛感，感染2至7天後就可能有症狀，症狀較明顯。
📍女生：大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。
林儒廷說明，淋病的感染者如果沒有儘早治療，傳染力可持續數個月，男性則可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，嚴重時會引起尿道狹窄、不孕等；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，甚至也可能造成不孕。
治療方面，主要以抗生素藥物治療，由於淋病常同時合併「披衣菌」感染，如果無法排除披衣菌感染的可能，通常會一併治療。此外，發病前後的伴侶、性接觸對象，不論有無症狀應同時就醫檢查治療，以免反覆交互感染、難以治癒。
林儒廷提醒，預防淋病要避免「危險性行為」及「多重性伴侶」，如果出現疑似症狀時，應避免性行為並儘快就醫，同時伴侶、性接觸對象也一同就醫，絕對不能自行用藥，以免延誤病情，而有引發併發症的可能。