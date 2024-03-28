李多慧「空降小龍女隊長」首露面！談樂天女孩很不捨：很想約吃飯
南韓啦啦隊女神李多慧日前震撼加盟味全龍啦啦隊「小龍女」後，立刻掀起球迷極大關注，而且還是以「隊長」身分空降，由於球團早選定小映作為隊長，意外引發爭議。今（28）日李多慧再度接下代言，出席「KYMCO光陽電動車新車記者會」，也是她成為小龍女後首度亮相，雖然經紀公司阻擋爭議問題，但談到樂天女孩，李多慧坦言很可惜、也很不捨，一直想找機會跟她們好好吃飯。
記者詹鎰睿／台北報導
李多慧今日頂著大太陽，以一襲可愛的碎花洋裝出席記者會，雖然辛苦，但李多慧依舊展現滿滿活力，臉上笑容從沒停過，她說，這是她第一次在記者會上看到機車行駛，讓她覺得很新奇，希望今年不僅可以騎車上班，還要實現騎車環島的目標。
談到小龍女，李多慧十分期待，雖然都還沒有見過新團員，但小龍女們都很熱情，得知消息後就馬上主動連繫她，「我會努力記住她們，認識大家！」透露將在這幾天拚命練舞備戰30、31日的大巨蛋味全龍開幕戰。
不過，當記者詢問是否知道小龍女已經有原隊長小映，以及音樂會相關細節時，李多慧的經紀公司「愛倫娛樂」經紀人跳出來幫忙頻緩，「今天不方便回答。」他說，因為李多慧來台後還沒見過小映，所以也沒辦法討論，不過這幾天就會陸續碰面。而音樂會則是由韓國公司方主辦，因此他們也不方便代為回應。
至於離開樂天女孩會不會捨不得？李多慧仍笑笑地表達不捨，不僅籃籃，甚至是所有樂天女孩夥伴，她都覺得很可惜，「可是不是離開就是結束，大家都還是朋友」，也透露之後會去籃籃的住家玩，彼此都還有聯絡，持續找機會與大家吃飯。
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