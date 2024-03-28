開發金股利讓86萬股東不開心 失望性賣壓湧現！爆量重挫趴地
擁86萬股東的開發金昨（27）日召開線上法人說明會，未提加發股利，法人看0.6元股利，不少開發金存股族喊「失望」，今（28）日股價引發失望性賣壓，一度下跌超過5%。
記者陳郁柔／台北報導
開發金昨（27）日召開法說會，公布去年稅後純益189.4億元，年增16%，每股純益為1.13元。對於投資人關心的股利政策，總經理龐德明表示，由於2022年股債雙跌，公司去年並未配發股利，不過去年獲利回穩，今年將恢復股利發放，會以現金發放為主，配發率會以2021年之前的穩定原則。因此，法人預期，今年開發金現金股利大約落在0.5到0.6元。
由於開發金去年並沒有發放股利，因此投資人期待在獲利回穩的情況之下，開發金會加碼股利發放，不過昨天法說會並未提及這事，因此今（28）早股價引發失望性賣壓，一小時就爆出10萬張大量高居台股成交量第一位個股，股價一度跌到最低13.8元，跌幅來到5%，跌破短期均線。
開發金擁有86萬股東，曾經是金融存款族目標標的之一，網路也亦有不少開發金的存股社團，昨天法說會開完，網路一片哀鴻遍野。針對法人0.6元的股利推估，有網友表示「去年一年不配發，今年0.6元還要挑戰，去填海算了」、「有夠小氣」、「神神秘秘賣關子，若是0.6真的不太及格」、「0.6元…，才剛買就準備住套房」。