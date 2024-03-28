33級分能過台大1階！無懼虐童案「社工系報名倍增」、這系最熱門

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申請入學1階報名時間為3月21日至22日、在虐童案新聞曝光之後，許多大學社工系擔憂影響招生狀況，但台大表示，今年社工系共有282人報名，比去年增加143人，成長超過1倍，還超篩1人，採計4科門檻為52級分，顯示招生並未受到新聞事件影響。
另外，今年台大最熱門科系為「生物機電工程學系」，共有740人報名，比去年增加586人，增加近4倍，第2熱門為「生物環境系統工程學系」，共684人報名，比去年增加564人，增加近5倍。台大推測，可能是搭上AI熱潮，以及跨領域學習趨勢有關，生機系屬於大電資領域，是藏身在生物科學領域的工程學系，生工系則屬泛工學領域，跨生物、環境、工程等等。
而考生要通過台大1階篩選，3科最低需達33級分，4科最低45級分，較去年提升5級分。
至於往年最熱門的電機與資工系，台大說明，2系門檻階為3科44級分，電機系招生人數92人、預計甄選230人，但有263人通過，其中有144人、過半數滿級分；資工系今年申請入學招生人數59人，預計1階甄選人數148人、加上超篩共213人通過，同樣過半數滿級分，競爭激烈。
醫學系部分，台大說，今年預計招收51人，1階篩選名額為102人，共318人報名，最後有104人通過門檻（59級分），超篩2人，其中4科滿級分考生共62人；牙醫系1階篩選門檻也是59級分，較去年提升1級分。
台大提醒，通過第1階段篩選考生，將進入2階甄試，台大預計5月2日到4日報名，5月16日到26日進行甄試，5月18、19日會有11校系進行共同筆試，請考生依照規定時間報名。