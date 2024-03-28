寶林案北市府不踢皮球了？黃暐瀚：蔣萬安面對嚴重案情有在改了！
「寶林茶室」信義A13店疑似食物中毒事件擴大，目前已造成2人死亡，還有受害民眾仍在加護病房與死神搏鬥，引發人民對食安的恐慌。針對此事件，時事評論員黃暐瀚今（28）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，「蔣萬安終於取消市政行程，他有在改了！」
記者莊蕙如／台北報導
寶林茶室一案目前許多調查結果都尚未明瞭，造成民眾人心惶惶。黃暐瀚表示，該店家位於信義區百貨公司內，衛生條件看起來並沒有很差，不像是路邊攤會有蟑螂的衛生疑慮。他表示，很多人都質疑是否是食物不乾淨？還是店家為了清庫存？一切猜測「民眾都需要一個答案。」
黃暐瀚也向蔣市府喊話，希望台北市長蔣萬安將此事件用最高規格來處理，民以食為天，食物中毒是每個人都可能遇到的問題，事實上是相當嚴重的。
黃暐瀚也說，「其實蔣市府有在改了！」，昨日上午蔣萬安出席市政活動，沒想到中午就又死一個，如果今天市長是陳水扁或盧秀燕，早就通通不去，把時間用來處理該案了。
黃暐瀚提到，但今天蔣萬安原本要和侯友宜一同出席的活動終於取消，「台北市民都在看，你要比市民都還緊張，大家才會覺得你有在關心這件事。」
黃暐瀚同時也強調，警方辦案雖然需要時間，但今天就要驗屍了，要趕快讓大家知道受害者體內的毒素為何，另外刑事也要趕快跟上腳步。