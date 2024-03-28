hololive「Cheer UP」快閃咖啡廳4/14登場！限定周邊、亮點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次hololive「Cheer UP 」快閃咖啡廳現場將販售以六位 VTuber 特色及個人喜好打造的飲品，包含：用紅蘿蔔造型馬林糖裝飾的 Usada Pekora「兔化的秘密 Peko!」，以及用鯊魚軟糖裝飾的 Gawr Gura 的「Love Shark!」等，還可獲得各成員的造型吸管套！
另有兩款特製甜點：泡芙「i 芙了油」、巧克力風味薄餅「打 call 薄餅」，讓粉絲能夠指定自己主推的甜點插牌。
此外，只要在店內消費任一甜點品項，即可獲得限定的「Cheer UP 主題杯墊」（隨機贈送，不指定成員），活動的第一週與第二週採用不同主題視覺，無論是喜歡 Q 版或是立繪，都可搜集珍藏！還有不同視覺的杯墊，讓你能夠一次蒐集 Q 版及立繪的兩個不同主題系列！
精美周邊一次看！露營椅、漁夫帽、帆布袋好想全收
做為 hololive production Cheer UP 系列的第三波活動，主辦同樣結合了「啦啦隊」主題推出 9 樣豐富周邊品項，包含：適合春夏出遊使用的露營椅及漁夫帽，還有超可愛的 Q 版「壓克力飯友」，讓粉絲平時在用餐時，也能與 VTuber 們共度日常時光。
另外，本次首度推出的周邊品項「點心盤」採全面線上預購制，簡約設計搭配上 VTuber 們的代表色，共推出六款樣式，一次滿足所有粉絲！且只要在店內購買周邊商品滿 800 元，即可獲得消費滿額贈「雙面小卡」！除了上述特製菜單及周邊品項外，現在只要來店消費，即可獲得本次活動限定的「隨機書籤」。
除了上述特製菜單及周邊品項外，現在只要來店消費，即可獲得本次活動限定的「隨機書籤」，現已開放粉絲透過指定連結（請點此）預約到店時段。
hololive production x CAPSULE Cheer UP 主題聯名咖啡廳
活動期間：2024/4/14（日）~ 2024/4/28（日）
活動預約連結：https://inline.app/booking/ou-encafe?language=zh-tw
活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61555121066361