香港歌手黎明詩爆抗癌半年離世！曾唱紅《敢恨敢愛》 享年58歲
香港玉女歌手黎明詩曾獲得第14屆十大中文金曲最有前途新人獎銅獎，爸爸為香港粵劇演員黎家寶，黎明詩還是烹飪歌手，有「隱世廚神」的美名，她於1994推出最後一張專輯《真的掛念您》後，淡出演藝圈，今（28）日稍早卻傳來噩耗，抗癌半年的她於睡夢中離世，享年58歲。
記者吳雨婕／綜合報導
黎明詩最後一次現身是2017年在節目《流行經典50年》，並獻唱代表作〈敢恨敢愛〉，掀起回憶殺，2020年時則是與黃翊、文佩玲舉行網上音樂會。沒想到如今傳來近況，卻是人已經香消玉殞，徒留無限感傷。
黎明詩於1965年香港出生，1歲時隨母親去英國生活，4歲時回港生活，黎明詩自小向父親學習粵劇北派的基本功。黎明詩曾就讀聖加大利女書院，初中前往英國讀書，黎明詩曾與妹妹一同參選英國華裔小姐，分別獲得冠軍、亞軍，後來全家回到香港，黎明詩參加無線電視1987年新秀歌唱大賽，之後進入演藝圈，參出多部電影，包括《霸王花》及《代客泊車》。
黎明詩活躍於1990年代，1998年嫁給銀行高層Eric Fung後淡出娛圈，將重心放在家庭生活，黎明詩做過2年保險，2017年跟老公分居期間，並承認出櫃展開新戀情。
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