寶林茶室公共意外、產品責任險真的過期了 國泰產險證實
寶林茶室信義遠百A13店食安事件，已釀成2人死亡、多人重症救治中，台北市法務局已啟動行政調查，向承保國泰產險公司調閱相關產品責任險及公共意外險保單釐清承保範圍，要求業者提出賠償方案、妥善處理，卻傳出寶林茶室投保國泰產公共意外責任險及產品責任險早已到期。對此，國泰產險今（28）日也證實，經查公共意外責任險及產品責任險承保紀錄，業主自去（2023）年10月1日起在國泰產險已無有效保單。
寶林公共意外、產品責任險過期 國泰產證實
目前各縣市也會要求業者投保「公共意外責任險」，同時，根據衛福部食品安全衛生管理法第13條規定，為保障消費者權益，具有商業登記、公司登記、工廠登記、稅籍登記或農產品初級加工場登記的食品業，包括製造、加工或調配業、輸入業及餐飲業，均依法強制要求須投保「產品責任險」，每一個人身體傷害100萬元、每一事故身體傷害400萬元，保險期間內累計最高理賠上限為1000萬元，並可視需求再提高保險金額。食品業者如未依規定投保產品責任險，可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
這次寶林茶室信義遠百A13店爆發食安事事，台北市法務局已啟動行政調查，向承保國泰產險公司調閱相關產品責任險及公共意外險保單釐清承保範圍，要求業者提出賠償方案，不過，市場傳出寶林投保的公共意外責任險及產品責任險去年就已到期。
對此，國泰產險今日也證實，有關寶林茶室信義遠百A13店食品中毒案，經查於國泰產險公共意外責任險及產品責任險承保紀錄，業主自去年10月1日起在國泰產險已無有效保單。