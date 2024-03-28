世界12強／台灣同組名單出爐！ 將強碰日韓 預賽跟這5國搶2名額
世界12強棒球賽在今年11月登場，今（28）日稍早有墨西哥媒體透露A組名單，得以推斷台灣所在的B組會有哪些競爭者。不過棒協透露其並非正確名單，並表示屆時預賽台灣將和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲競爭2個名額，沒有原先預想的強敵美國。
記者林之越/綜合報導
根據媒體報導指出，雖然賽事官方還沒公佈，但棒協透露了今年將在台北大巨蛋、天母棒球場舉行的世界12強預賽名單。B組的隊伍包含台灣、日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲，不過詳細賽程尚未排定。
稍早墨西哥媒體《Beisbolpuro》報導，A組賽事將會在墨西哥瓜達拉哈拉、特皮克舉辦，且隊伍包含墨西哥、巴拿馬、波多黎各、古巴、多明尼加、委內瑞拉，不過這和棒協最後給出的名單有出入，少了美國並多了古巴、多明尼加。
B組的首場賽事將於11月13日在日本的名古屋巨蛋開打，不過11月14日到18日有望舉辦在台北大巨蛋，而超級循環賽、決賽則於11月21至24日辦在日本東京巨蛋。
而根據賽事規定，小組循環賽後的「各組前2名」將前進超級循環賽，這代表了B組的台灣若想要前進下一階段，必須先跨越日、韓這2大棒球強權之一。此外，中職、棒協也在日前的12強選訓會議中宣布，本此中華隊將會由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒帶兵出戰。
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