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囚禁凌虐餵吃「貓屎」！28歲男身亡遭棄屍蘇花公路　9嫌羈押禁見

▲台9線蘇花公路119.6K處，今年1月間發現一具男屍。（圖／翻攝畫面）
▲台9線蘇花公路119.6K處，今年1月間發現一具男屍。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台9線蘇花公路119.6K處，今年1月間有民眾發現一具身穿POLO衫、黑色牛仔褲的無名男屍，案經調查，檢警發現死者為28歲簡姓男子，去年底到桃園加入一間由陣頭組成的人力公司，但卻疑似遭霸凌毆打，最終因皮下軟組織出血、橫紋肌溶解等身亡，隨後被棄屍於蘇花公路東澳路段，目前主嫌林姓男子等9人已收押禁見，詳細情形還有待進一步釐清。

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據了解，一位民眾1月26日上午在上述路段撿拾別人遺棄的家具、床墊時，赫然發現邊坡下方出現一具臉部嚴重腐爛的男屍，嚇得連忙打電話報警求救，案經調查，檢警得知簡姓死者去年12月到桃園市求職後，因細故與林姓男子等人發生爭執，不料卻遭囚禁毆打。

過程中林男等人還以餵食麵包蟲、貓大便等各種方式凌虐簡男，最終導致其皮下軟組織出血、橫紋肌溶解症身亡，為避免東窗事發，1月20日凌晨林男等人趁夜深人靜之時，將屍體遺棄在蘇花公路邊坡。

事後檢警陸續拘提林男等11人，檢方複訊後認為一干人等犯罪嫌疑重大，恐有滅證、勾串共犯及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見其中9人獲准，至於另外3名被告則交保候傳，詳細情形還有待進一步釐清。

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