春節出遊吃爆！經部：2月餐飲業營業額969億創新高、年增達24.6%

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與出口相反，零售與餐飲業反而受惠春節，營業額雙雙創下歷年同期新高，其中，零售業2月營業額為3599億元，年增9.3%，累計1到2月營業額7693億元，為歷年同期新高，年增4.3%。主要是受惠於年貨、禮品、新車等買氣暢旺，加上連假出遊人潮增加，挹注營收成長。餐飲業2月營業額969億元、年增24.6%，因假期帶來集客效應，加以航班餐點需求增加所致，累計1到2月營業額1884億元，創歷年同期新高，年增5.7%。
勞動市場部分，2月失業率3.39%，雖較上月略高0.08%，但為近24年同月最低，主要是受到春節後轉職及部分臨時性工作結束所致，與去年同月相比，降低0.14%，顯示國內就業情勢尚算穩定。實施無薪假人數，隨庫存持續去化，今年3/18實施無薪假人數降到7288人，為2021年6月以來最低。依就業別觀察，以製造業實施無薪假人數6687人較多，但比2023年8月高峰10377人，減少3650人。
展望未來，經濟部統計處指出，全球通膨壓力緩解，各國可望逐步降息，有助於改善經濟前景，但高利率滯後效應，美中科技紛爭及地緣政治風險等因素，使得經濟增添諸多不確定性，恐抑制全球經濟成長力道。根據國際預測機構S&P Global在3/15最新預測，今（2024）年全球經濟成長率2.6%。
此外，歐美升息遞延效應持續影響終端需求，加上美中科技戰、地緣政治風險等不確定因素仍存，恐干擾全球景氣及貿易擴張力道，惟高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速擴展，對我國伺服器、半導體等供應鏈需求熱絡，有助於維繫出口、生產動能；零售及餐飲業受惠消暑、換季商機顯現，加以婦女節、白色情人節等活動挹注、業者積極開發新品牌及展店策略下，營業額年增率可望續呈增勢。