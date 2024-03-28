被唐鳳定位是危害產品 TikTok求見立委！盼在台灣能享公平待遇
美國總統大選將在今年11月登場，代表民主黨競選連任的現任總統拜登（Joe Biden）為了爭取年輕人支持，日前在短影音社群平台TikTok（「抖音」國際版）成立帳號，但遭質疑可能引發國安危機。台灣政府目前也對TikTok有疑慮，數位部長唐鳳日前定位TikTok為「危害產品」。據了解，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，希望能讓TikTok在台灣享有「公平待遇」。
記者何哲欣／台北報導
根據TikTok給立委的信件，「作為數百萬台灣人所使用的娛樂平台，TikTok社群安全是我們的首要之務。3月25日將在台北，希望能夠拜會委員，討論TikTok可以如何精進為台灣社群所做的努力」，另外還指出「針對TikTok平台與平台政策，我們希望往後能夠持續向委員進行說明，也希望委員可以不吝提出對您與選民而言最為關切的議題面向」。
國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，他有收到邀約，但後來時間喬不攏，所以沒見到面。國民黨交通委員會立委黃健豪也說，他行程太滿，暫時排不出時間與TikTok見面，不過他支持，TikTok是美國公司，世界各國的人都在使用，跟Facebook、Youtube等社群軟體都一樣，沒有特別禁止的必要。
民眾黨立委吳春城是戰國策創辦人，但吳春城說，他與TikTok毫無關聯，也沒有接獲通知，對此事毫無所悉。