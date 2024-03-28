台積電軟腳、鴻家軍苦撐沒用　台股終場下跌53點、破5日線

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股各走各的路，權王台積電熄火表態，下跌10元或1.28%，收在769元，日K連5黑，跌破十日線；聯發科則是多空交戰，盤中數度翻紅，可惜尾盤遭到空方狙擊，終場下跌5元或0.43%，收在1160元，失守五日線，留長上下影線；鴻海則是開高走高，終場上漲7元或4.7%，收在115.5元，寫下15年半以來新高。
鴻海的走高也帶動集團股的表現，正達亮燈漲停，廣宇盤中好幾度亮燈，可惜尾盤沒有守住，終場上漲8.8%，臻鼎-KY同樣上漲8%，其他榮創、GIS-KY、中揚光上漲逾4%。
今天車電概念股也逆勢走高，北美汽車零組件需求超出預期，傳統旺季一般而言到第1季底止，但今年訂單增溫，東陽產能滿載一路到5月，雖然東陽股價今天維持平盤，收在125元，但其他個股相對抗跌，堤維西、耿鼎上漲逾3%，永新-KY、德微、吉茂上漲逾2%。
車電走高也外溢到PCB族群，臻鼎-KY強漲逾8%，聯茂漲逾半根停板，群翊、毅嘉上漲逾4%。
AI概念股也有零星點火，有外媒指出，廣達已經拿下Google、亞馬遜AWS、Meta等三大雲端服務供應商（CSP）GB200伺服器代工大單，激勵尾盤股價90度急拉，終場爆量上漲22元或8.74%，收在280元。
股王爭霸戰也打得火熱，昨（27）日剛登上股王寶座的信驊，今（28）日早盤開低下跌近3%，一度遭世芯- KY反超，但五分鐘內急拉翻紅，盤中一路向上，漲幅最高達 4.67%，終場上漲115元或3.58%，收在3330元，除了再度超車世芯- KY續居股王寶座，也創下近兩年來新高。
統一台灣高息動能（00939）今天再度走高，終場上漲0.04元或0.27%，收在14.79元，離發行價15元更靠近一步，成分股也表現不俗，力成漲逾6%，鴻海、鈊象漲逾4%，緯創、樺漢、頎邦、群光也漲逾2%。