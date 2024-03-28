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張秀卿高速公路肚子痛憋不住！停路肩開門解放　警察直擊尷尬現場

▲張秀卿（右）擔任吳俊宏記者會嘉賓，受訪時她分享曾經在路上想要拉肚子的經驗。（圖／NOWnews攝影中心）
▲張秀卿（右）擔任吳俊宏記者會嘉賓，受訪時她分享曾經在路上想要拉肚子的經驗。（圖／NOWnews攝影中心）

記者吳雨婕／台北報導

「台語歌壇小王子」吳俊宏今（28）日出席「返鄉首場個人演唱會」記者會，張秀卿擔任記者會兼演唱會嘉賓，吳俊宏提到為即將到來演唱會緊張到狂拉肚子，張秀卿聽聞則是分享自己也有過閃尿、急著拉肚子的經驗，她分享有一次急到在高速公路上直接打開車門上廁所，一語驚呆全場。

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吳俊宏表示為了開唱壓力超大，他形容比開店、娶老婆壓力都大，甚至緊張到想吐，腸躁症還因此找上門，「我上廁所好多次，只要感覺緊張就會去上。」也因為如此讓他體重慢慢減了2、3公斤，他透露一天有過拉肚子高達15次，還讓老婆懷疑他到底在廁所裡做什麼，吳俊宏無奈提到：「已經持續2個月了，現在還沒好，我今天早上起床已經拉4次了，可能要等演唱會有把握之後，就會好起來。」媒體開玩笑詢問，如果在演唱會上突然「感覺」來了怎麼辦，他失笑直言：「這個就真的要包尿布去了。」

▲吳俊宏舉辦演唱會記者會，嘉賓為張秀卿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲吳俊宏（左）舉辦演唱會記者會，宣布演唱會嘉賓為張秀卿。（圖／NOWnews攝影中心）
講到閃尿、衝動拉肚子的經驗，張秀卿很有感，她表示真的有幾次忍不住閃（尿）出來，「趕場時候沒時間上廁所，如果去上廁所就來不及，總會有幾次，閃（尿）一點出來，內褲溼了就換掉，直接不穿，一兩滴的話翻面穿，反正穿長褲別人不知道。」除了閃過「小的」，張秀卿提到也有過閃「大的」，「大概20、30年前，一次在高速公路，我姐開車，我很想上廁所，跟姐說停在路肩，把門打開，好死不死警車在後面，那時候又沒有口罩，只能跟警察大哥說拍謝，警察大哥原本說要開罰單，但後來只說『快點放放快走』。」張秀卿邊說邊起雞皮疙瘩，對於當年尷尬的事情仍歷歷在目。

▲吳俊宏舉辦演唱會記者會，嘉賓為張秀卿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲張秀卿分享閃尿、在高速公路上想要拉肚子的經驗。（圖／NOWnews攝影中心）
吳俊宏聽聞後，忍不住爆料，一次跟張秀卿錄音時，發現錄音完後，錄音是有「不一樣的味道」，原來是張秀卿在錄音時放了個屁，甚至這個屁還特大聲，「專輯裡面唱到某一句會有雜音，製作人還以為錄音設備壞掉，一直修音，原來是她放屁。」張秀卿尷尬笑說：「錄音的時候錄音室關起來我以為沒人知道，結果被說『妳放屁好大聲』。」一段話讓眾人笑到東倒西歪。

此外，吳俊宏有經營餐廳，談到近期的食安風波，他透露：「本店產品都有安全認證，是沒有問題的，廠商特別幫我們注意這件事，讓顧客來我們店裡是安心的。」





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