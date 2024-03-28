張秀卿高速公路肚子痛憋不住！停路肩開門解放　警察直擊尷尬現場

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講到閃尿、衝動拉肚子的經驗，張秀卿很有感，她表示真的有幾次忍不住閃（尿）出來，「趕場時候沒時間上廁所，如果去上廁所就來不及，總會有幾次，閃（尿）一點出來，內褲溼了就換掉，直接不穿，一兩滴的話翻面穿，反正穿長褲別人不知道。」除了閃過「小的」，張秀卿提到也有過閃「大的」，「大概20、30年前，一次在高速公路，我姐開車，我很想上廁所，跟姐說停在路肩，把門打開，好死不死警車在後面，那時候又沒有口罩，只能跟警察大哥說拍謝，警察大哥原本說要開罰單，但後來只說『快點放放快走』。」張秀卿邊說邊起雞皮疙瘩，對於當年尷尬的事情仍歷歷在目。
吳俊宏聽聞後，忍不住爆料，一次跟張秀卿錄音時，發現錄音完後，錄音是有「不一樣的味道」，原來是張秀卿在錄音時放了個屁，甚至這個屁還特大聲，「專輯裡面唱到某一句會有雜音，製作人還以為錄音設備壞掉，一直修音，原來是她放屁。」張秀卿尷尬笑說：「錄音的時候錄音室關起來我以為沒人知道，結果被說『妳放屁好大聲』。」一段話讓眾人笑到東倒西歪。
此外，吳俊宏有經營餐廳，談到近期的食安風波，他透露：「本店產品都有安全認證，是沒有問題的，廠商特別幫我們注意這件事，讓顧客來我們店裡是安心的。」
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